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Сексуальная травма Дмитрия Харатьяна могла усугубить его проблемы с алкоголем

Актер не любит вспоминать свой первый сексуальный опыт.

О пагубных пристрастиях Дмитрия Харатьяна ходят легенды. Супруга актера Марина Буримова устала от загулов и кутежей своего благоверного и ушла к другому.

Первая дегустация горячительных напитков произошла в 3 классе: тогда маленький Дмитрий перепутал бутылку пива с газировкой. В детстве актеру не понравился вкус алкоголя, однако в юности артист все же пристрастился к выпивке. Гардемарин не скрывает, что долгие годы употребление вина, коньяка и водки было неотъемлемой частью его повседневной жизни.

С девушками тоже было не все гладко. По словам Дмитрия, он не стремился заканчивать свидания в горизонтальном положении из-за психологической травмы.

«Мужчиной я стал в 17. Все вышло как-то убогонько. У меня остался неприятный осадок на всю жизнь», — признался гардемарин.

Редакция «Утро-Новости» спросила клинического психолога, сексолога и автора ютуб-канала Елену Перелыгину, могла ли психотравма усугубить алкоголизм Харатьяна:

Елена Перелыгина
Елена Перелыгина

«Первые опыты закладывают дальнейший сценарий интимной жизни. Надеюсь, что Харатьян благодаря востребованности у женщин компенсировал эту травму, но я уверена, что проблемы какие-то остались, так как такие ситуации требуют серьезной и длительной работы.

Этот негативный опыт наверняка повлиял на качество интимной жизни, и, конечно, актер мог пытаться уходить от проблем с помощью алкоголя».

Источник фото: Legion-Media Автор: Тамара Виссарионова
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