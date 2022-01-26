Елена Перелыгина
Клинический психолог, сексолог, НЛП тренер и гипнолог.
YouTube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCjW1-0OILe3tYKoWZmCNfBQ
Психолог объяснила, для чего взрослые артисты выбирают молодых жен
Жена Венсана Касселя младше мужа на 30 лет, как и вдова покойного Градского.26 янв 2022 08:16
Сексолог прокомментировала «волшебный» отвар Пугачевой для половой жизни: «Ей это не нужно»
Алена Кравец рассказала о секрете Примадонны.24 янв 2022 14:52
Карпович рискует повторить участь бывшей жены Прилучного: и вот почему
Эксперт рассказала, с чем может столкнуться Мирослава.19 янв 2022 09:26
«Важно забрать чужое»: вот почему жалеть Брухунову, Ивлеву и других разлучниц не нужно
Бывшим любовницам нравится быть на виду.10 янв 2022 16:00
Найдено объяснение быстрому старению молодых возлюбленных пожилых звезд
Александр Цекало похорошел рядом с 30-летней Дариной Эрвин.24 дек 2021 15:50
Сексолог считает переживающую о сексе Кару Делевинь фригидной
Модель переживает, что она лишилась девственности после 18 лет.19 дек 2021 12:00
Психолог о пиаре российских звезд: «Некоторые мужчины играют в нетрадиционную ориентацию»
Сергей Соседов рассказал, что артисты не совершают каминг-ауты, боясь растерять женскую аудиторию.10 дек 2021 11:37
Кудрявцеву, Федункив и других предупредили о возможной трагедии: все из-за молодых мужей
Эксперт рассказала, почему женщины-знаменитости выбирают мужчин помоложе.9 дек 2021 16:23
Психолог прокомментировала поведение Волочковой: «Страдает легкой формой эксгибиционизма»
Балерина не стесняется фотографироваться в мини-бикини.7 дек 2021 14:29
Последнее
Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозговОбщество, 12 окт 2023 20:04
Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
Сюжеты
Категории