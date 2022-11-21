Чем пытаются заинтересовать путешественников?

Еще одна африканская страна выразила надежду на приезд российских туристов. Речь о так называемых Гавайях Африки. Именно так Сьерра-Леоне назвал посол республики в России Мохамед Йонгаво. Чем страна может привлечь туриста, он рассказал в интервью РИА Новости.

Пляжи и климат

Дипломат отметил, что в стране — одни из лучших пляжей во всем мире. Некоторые из них абсолютно не тронуты человеком.

Также в Сьерра-Леоне очень мягкий климат, а лето длится круглый год. По словам посла, даже в дождливые дни сохраняется приятная погода.