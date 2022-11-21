Путешествия

Туристов из России ждут на «Гавайях Африки»

Чем пытаются заинтересовать путешественников?

Еще одна африканская страна выразила надежду на приезд российских туристов. Речь о так называемых Гавайях Африки. Именно так Сьерра-Леоне назвал посол республики в России Мохамед Йонгаво. Чем страна может привлечь туриста, он рассказал в интервью РИА Новости.

Пляжи и климат

Дипломат отметил, что в стране — одни из лучших пляжей во всем мире. Некоторые из них абсолютно не тронуты человеком.

Также в Сьерра-Леоне очень мягкий климат, а лето длится круглый год. По словам посла, даже в дождливые дни сохраняется приятная погода.

Фото: Pascal Deloche/Globallookpress

Возможности для инвестиций

Мохамед Йонгаво заявил, что помимо туризма страна может предложить гражданам РФ интересные возможности для инвестиций. Вкладывать деньги можно в отели и недвижимость.

Безопасность

По словам дипломата, Сьерра-Леоне — безопасная страна. А местные жители очень дружелюбные и хорошо относятся к приезжим.

Фото: hutchison/Globallookpress

Простая виза

Визу в страну можно оформить уже по прилете. Консульский сбор составляет $100. Тем, кто хочет больше узнать о Сьерра-Леоне, Мохамед Йонгаво посоветовал обращаться за визой в посольство — там туристов могут подробно проконсультировать по любым вопросам, связанным с визитом в страну.

Посол республики считает, что Москва и Фритаун должны договориться о восстановлении прямого авиасообщения, тем более что такая потребность есть, поскольку даже сейчас в страну приезжают много россиян.

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Источник фото: Pascal Deloche/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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