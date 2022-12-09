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Улыбка или оскал? Дайвер выложил тревожное видео с акулой

Чем закончилось «свидание» под водой?

Австралийский аквалангист Мэтт Прайор встретил опасного хищника в прибрежных водах штата Новый Южный Уэльс.

По данным портала Daily Mail, во время своего погружения мужчина наткнулся на трехметровую акулу, которая не постеснялась подплыть вплотную к дайверу. Хищник приблизился к австралийцу вплотную и клацнул челюстями прямо перед ним. Аквалангист запечатлел пугающую «улыбку» на камеру.

Оказалось, что звездой ролика стала серая акула-нянька. Этот вид обитает в прибрежных водах восточного и западного побережий Австралии. Считается, что акула-нянька не так опасна для человека, как ее сородичи — белая акула или акула-бык. Тем не менее нападения «нянек» на людей все же происходили. Были зафиксированы как минимум 76 подобных случаев, причем два из них закончились смертью дайверов.

Отмечается, что сейчас популяция этих хищников находится под угрозой из-за охоты человека. Меж тем акулы играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы: они убивают больных и слабых рыб, потому их называют «чистильщиками моря».

Напомним, ранее «Утро-Новости» публиковали видео, на котором мать собственными руками задушила енота, чтобы спасти своего ребенка.

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Источник фото: Gerard Lacz/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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