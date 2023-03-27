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Нищета и разруха: россиян предостерегли от поездок в эту страну

Подумайте дважды, прежде чем брать туда билеты.

Россия активно расширяет сотрудничество с африканскими странами и работает над отменой виз. Но есть места, куда не советуют ехать даже бывалым путешественникам. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян считает, что одно из таких государств — Зимбабве.

По словам специалиста, страна испытывает серьезные финансовые трудности, а потому к туристам там относятся не самым лучшим образом. Они для местных — способ заработка. Кроме того, у Зимбабве есть и другие минусы: отсутствие доступа к океану и неразвитая инфраструктура.

Эксперт советует присмотреться к Кении или Танзании, в которых можно съездить на сафари и поплавать в Индийском океане.

Страна мегабедная. Те же Кения, Руанда, Уганда или Танзания намного богаче. Это ехать в полную нищету, потому что в городах там жить невозможно, в Зимбабве. Это не будет большой поток людей, его и сейчас нет, так как нет прямой перевозки,

— цитирует специалиста «Говорит Москва».

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Источник фото: Tafara Mugwara/XinHua Автор: Татьяна Вайвалова
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