Ограничительные меры стали ответом властей на теракт 13 ноября.

Ранее «Утро-Новости» писали о крупном теракте в центре Стамбула. В результате взрыва на улице Истикляль, который прогремел 13 ноября, погибли шесть человек, еще 81 получил ранения разной степени тяжести.

Случившееся побудило местные власти ввести новые ограничения в целях безопасности. Как сообщает газета Hürriyet, мэр Стамбула Али Ерликая подписал указ о мерах, которые будут приняты. Согласно официальному документу, на улице Истикляль запрещается проведение любых культурных и развлекательных мероприятий.

Местным предпринимателям не разрешат устанавливать на улице столы, стулья, ларьки, передвижные выставки и стенды.

Также под запрет попадают уличные музыканты и другие артисты — они больше не будут развлекать публику. Некоторые туристы опасаются, что после введенных мер улица потеряет былое очарование.