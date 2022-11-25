Путешествия

В Стамбуле вводят ограничения: затронет ли это туристов?

Ограничительные меры стали ответом властей на теракт 13 ноября.

Ранее «Утро-Новости» писали о крупном теракте в центре Стамбула. В результате взрыва на улице Истикляль, который прогремел 13 ноября, погибли шесть человек, еще 81 получил ранения разной степени тяжести.

Случившееся побудило местные власти ввести новые ограничения в целях безопасности. Как сообщает газета Hürriyet, мэр Стамбула Али Ерликая подписал указ о мерах, которые будут приняты. Согласно официальному документу, на улице Истикляль запрещается проведение любых культурных и развлекательных мероприятий.

Местным предпринимателям не разрешат устанавливать на улице столы, стулья, ларьки, передвижные выставки и стенды.

Также под запрет попадают уличные музыканты и другие артисты — они больше не будут развлекать публику. Некоторые туристы опасаются, что после введенных мер улица потеряет былое очарование.

Фото: Sebastian Kahnert/Globallookpress

Власти же надеются, что введенные запреты позволят ускорить пешеходный поток.

Все эти ограничения носят временный характер, однако как долго они будут действовать, не уточняется.

По данным генконсульства РФ, сейчас жизни россиян в Стамбуле ничто не угрожает. Газета «Интерфакс» ранее сообщала, что туроператоры не ожидают спада продаж туров в страну.

Названо точное число жертв взрыва в Стамбуле. Подозреваемых задержалиКак приезжих из России обманывают в Турции: три схемыВ Турцию на Новый год 2023: сколько это стоит?

Источник фото: IMAGO/Revierfoto/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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