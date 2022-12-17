Привычный салат может заиграть новыми красками.

Если добавить в обычный винегрет всего один дополнительный компонент, его вкус может раскрыться совершенно по-новому. Главное тут – не ошибиться с сочетанием продуктов.

Другое масло

Привыкли заправлять винегрет нерафинированным подсолнечным маслом? Попробуйте добавить к нему капельку кунжутного, оно тоже имеет выраженный запах. И, кстати, очень полезно. Оливковое масло – тоже вариант. Можно рассмотреть и другие варианты, не обязательно сами по себе, а в дополнение к вашему любимому маслу.

Сахар

Если его добавить буквально половину чайной ложки на внушительную порцию, это не сделает салат сладким. Но вкус его раскроется.

Фасоль

Может быть консервированной или отварной, и добавит винегрету больше вкуса и пользы, сделает его более сытным. Вариант вместо фасоли – чечевица.

Горчица

Если замешать в масло немного горчицы, это сделает вкус винегрета более интересным и пикантным. Главное, как и во всем, знать меру.

Чеснок

Еще один способ придать винегрету аппетитности и осторожной остроты, советуют БелНовости. На весь салат достаточно одной дольки чеснока, ее лучше не шинковать, а пропустить через пресс. И добавить в масло для заправки.

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