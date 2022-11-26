Общество

Встречаем День матери: 10 самых ярких способов поздравить с праздником

27 ноября в России отмечается День матери. Только ли открыткой можно поздравить с праздником? Это очень приятно, но еще приятнее, когда вместо слов говорят дела.

Спору нет, мать заслуживает нашего внимания во все дни. Но 27 ноября, День матери, это отличный шанс дать ей немного больше любви, признания и комфорта.

У мамы есть любимая дача? Предложите помочь с уборкой сада

В зависимости от региона в нашей стране даже в конце ноября садоводу есть, чем заняться. А если уже все сделано, никто не откажется от сертификата на услуги по уходу за двором и садом. Например, в виде торжественного обещания на будущий сезон уж точно перекопать грядку или накрыть теплицу в срок.

Украсить дверь ее квартиры/дома или подарить цветы

Если вы находитесь поблизости, вы можете украсить входную дверь в дом своей мамы баннером, специальными знаками и цветами. Если у вас есть дети, привлечь их к участию может быть хорошей идеей.

Приготовьте для мамы завтрак или назначьте ей встречу в кафе

Завтрак с утра – это вечная классика, которую ценят! Для этого подойдет что-нибудь простое, например, тост или круассан с джемом или фруктами, чашка кофе или чая. А если мать не любит есть с утра или вы не живете вместе, можно пригласить ее на поздний завтрак.

Онлайн-шоу для мамы и бабушки

Даже если вы живете в разных городах, совместный завтрак, обед или ужин можно устроить виртуально – и онлайн. Если у вас есть дети, устройте виртуальное шоу талантов. Поговорите с ней в видеочате и рассмешите ее. Шоу талантов может быть простым: спеть песню, показать гимнастическое упражнение, сыграть на музыкальном инструменте.

Посмотрите кино вместе, бок о бок

Сходите вечером в кино вместе с нею. Если вы живете далеко, посмотрите один и тот же фильм на своих компьютерах в одно и то же время. Или начните марафон вашего любимого телесериала, сидя с бокалом вина или чашкой чая.

Для творческих натур: видео, музыкальный плейлист или произведение искусства

Запишите видео – на нем можете быть вы сами, ваши братья-сестры и дети, если они есть. Каждый из них может сказать «С Днем матери» и объяснить, почему они ее ценят. Смонтировать такой клип сейчас можно даже на смартфоне.

Или сделайте музыкальный плейлист. Можно собрать успокаивающие песни для сна, звуки природы, ее самые любимые песни из той эпохи, которую она любит больше всего. Ссылку на плейлист можно отправить по почте, а можно записать песни на флешку.

Как насчет особого произведения искусства для мамы? Например, раскрасьте терракотовый цветочный горшок, наполните его угощениями и положите открытку. Или сделайте красивую фоторамку с вашей семейной фотографией внутри.

Выйдите с ней на улицу

Пойти прогуляться в парк или вместе выехать загород – тоже можно. Свежий воздух всегда поднимает настроение, особенно если погода способствует.

Как поздравить с Днем матери. Фото micheile dot com/unsplash.com

Подарки своими руками

Не обязательно идти в магазин и покупать подарок. Матери любят подарки от чистого сердца. Есть много хороших вещей, которые можно сделать самим, в том числе подарки для кухни и косметические средства. Например:

  • Бальзамический уксус
  • Фруктовый скраб для лица или скраб для тела
  • Мыло
  • Саше с лавандой
  • Варенье
  • Красивые баночки для кухни

Виртуальное путешествие в музей

Даже если вы не живете рядом, чудеса технологии делают сегодня многое возможным. Все больше музеев открывают свои двери, чтобы предложить виртуальные туры, напоминает Almanac. Может, посетить вместе парижский Лувр? Или как насчет Ватикана в Риме? Или Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке?

Какой праздник без открытки?

Ее можно сделать самостоятельно или только подписать. Главное, что написать в открытке. Как насчет того, чтобы поделиться забавной историей или счастливыми воспоминаниями о вас и вашей маме? Это заставит ее улыбнуться!
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Источник фото: Brooke Lark/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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