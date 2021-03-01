Александр Скарсгард
«Годзилла против Конга»: Режиссер фильма подтвердил, что в битве монстров будет победитель
И только один…1 мар 2021 12:50
Вышел новый рекламный ролик «Годзиллы против Конга»
Премьера состоится в следующем месяце.18 фев 2021 10:44
Опубликован новый синопсис блокбастера «Годзилла против Конга»
Премьера состоится 20 мая 2021 года.23 дек 2020 12:30
Конгзилла? Кинг Конга и Годзиллу соединили в одного странного монстра
Культовые чудовища вернутся на экраны весной 2021 года.24 ноя 2020 17:16
Александр Скарсгард может составить компанию Дуэйну Джонсону в «Черном Адаме»
В Сети обсуждают вероятный актерский состав будущей экранизации комиксов.19 авг 2020 14:18
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