Александра Урсуляк долгое время была известна прежде сего как театральная актриса. Но несколько крупных проектов в кино поставили ее имя в один ряд с самыми талантливыми российскими кинодивами.

Биография и личная жизнь

Источник фото: Legion-Media

Александра родилась 4 февраля 1983 года в Москве. Она стала единственным ребенком знаменитого режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли. В раннем детстве Саши родители развелись, и у отца появилась новая семья. Вскоре будущая звезда стала старшей сестрой: в апреле 1989 года у отца родилась еще одна дочь, Даша.

Родители не старались с малых лет приобщать дочерей к миру театра и кино, но вокруг всегда царила творческая атмосфера, которой девочки не могли не заразиться. Мама иногда брала Сашу с собой на репетиции ансамбля «Обереги», где девочка научилась народному пению.

После школы Александра решила поступать в театральный вуз, но отец предупредил, что не станет ей помогать. Но это и не понадобилось: будущая звезда с первой попытки прошла вступительные испытания в Школу-студию МХАТ. Александра так увлеклась будущей профессией, что стала одной из лучших студентов.

В 2003 году актриса получила диплом и сразу же была принята в труппу московского театра имени Пушкина. В том же году она сыграла дебютную роль в кино.

Муж Александры Урсуляк

Александра познакомилась с будущим мужем Александром Голубевым в 2004 году во время съемок мелодрамы «Полный вперед!». Актеры стали все чаще общаться за кадром, а вскоре объяснились и стали встречаться. Через год влюбленные сыграли свадьбу, а еще через год впервые стали родителями.

В 2006 году Александра родила первую дочь, Анну, а в 2009 – Анастасию. Молодые родители баловали дочерей как могли, но оба занимались карьерой, и вскоре в семье начались проблемы. Несмотря на усилия обоих супругов, брак распался. Многие были уверены, что последней каплей стал роман Александра с партнершей по сериалу «Последние римляне». Актеры расстались на доброй ноте, Голубев продолжает общаться с детьми.

Александра Урсуляк и Андрей Розендент

В 2016 году Александра встретила новую любовь: скрипача Андрея Розендента. Они встретились в театре, куда молодой музыкант пришел посмотреть репетицию спектакля «Добрый человек из Сезуана». Избранник оказался младше Урсуляк на шесть лет, но оба влюбленных предпочли не обращать на это внимания. Они вскоре стали жить вместе, хотя так и не оформили отношения официально.

В августе 2017 года Александра родила третьего ребенка, сына Владимира. Андрей весьма успешно ведет свой бизнес, но и музыку не бросает.

Сестра Дарья Урсуляк

Младшая сестра Александры тоже стала актрисой. Сначала Дарья поступила в гуманитарный университет, но быстро поняла, что ее призвание в другом. Она стала студенткой Театрального университета имени Щукина, который успешно закончила.

Дарья Урсуляк играла на сцене «Сатирикона», сотрудничала с театром имени Вахтангова и Театром наций. Известность как актрисе кино ей принес фильм «Тихий Дон», который снимал ее отец. Первоначально в сериал утвердили другую актрису, но она не явилась на съемки, и режиссер пригласил на роль Дарью, которая работала в соседнем павильоне. Картина вышла на экраны в ноябре 2015 года и сделала младшую дочь Урсуляка известной.

Одним из недавних громких проектов стала историческая драма «Годунов», в которой Дарья работала с Сергеем Безруковым и Светланой Ходченковой. Премьера фильма прошла в конце 2018 года.

Александра и Дарья хорошо общаются, встречаются семьями и радуются творческим успехам друг друга.

Фильмы и сериалы с Александрой Урсуляк в главной роли

Кадр из сериала "Нераскрытый талант"

Свою кинокарьеру Александра начала с главной роли в сериале «Вокзал» Андрея Кавуна. Актриса сыграла дочь начальника вокзала в российско-белорусской картине.

Фильм очень понравился зрителям, а игра Урсуляк – режиссерам, которые стали чаще приглашать актрису на главные роли. Чаще всего ее утверждали на роли в мелодрамах, но в ее творческой копилке найдутся фильмы различных жанров. Всего к лету 2020 года артистка поучаствовала в 50 проектах.

В следующие годы Александра часто снималась параллельно в нескольких проектах, совмещая кино с работой в театре. Зрителям запомнилось, как она сыграла главные роли в картинах: «Веревка из песка», «Самый лучший вечер», «Однолюбы», «Отдам жену в хорошие руки», «Отель «Президент», «Поиски улик».

В 2015 году на экраны вышел комедийный сериал «Как я стал русским» о приключениях американского журналиста в России. Александре досталась роль главного редактора «American Post» Екатерины Добровольской.

Ее партнерами на площадке стали Матеуш Даменцки, Виталий Хаев, Светлана Иванова, Сергей Чирков.

В 2016 году стартовал проект «Нераскрытый талант», в который вошли три фильма в жанре детективной мелодрамы. Урсуляк на время перевоплотилась в приму театра Марину Майскую, у которой открылся незаурядный детективный талант. Актриса Майская вмешивается в расследование странных убийств и помогает следователям найти виновного.

В 2018 году отец впервые пригласил Александру в свой проект, сериал «Ненастье». Но зрителям она больше запомнилась по роли адвоката Филипповой в картине «Хорошая жена», которая вышла в том же году. В 2020 году состоялась премьера детективной мелодрамы «Посторонняя». К выходу готовятся фильмы «Горюнов. Корабль отстоя», «Агеев», «Тайфун» с участием Урсуляк.

Инстаграм

Александра часто обновляет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/sashaursula/). Как истинная актриса на фотографиях в аккаунте Урсуляк всегда в образе: мамы, подруги, модели или любой героини, которую сегодня «проживает» на сцене. Недавно актриса добавила к своим амплуа еще одно – огородника и даже похвасталась первыми овощами с собственных грядок.

Артистка часто делится фотографиями своих детей, которые с удовольствием позируют перед камерой. Фотографирует своих подруг, коллег, делится новостями из закулисья театра или со съемочной площадки.