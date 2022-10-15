Мадонна, Дженнифер Лопес и другие: самые известные веганы

Звезда «Бэтмена и Робина» Алисия Сильверстоун не отказалась бы вновь сыграть Бэтгерл

Актриса «открыта ко всему, что приносит ей мир» и планирует просто «плыть по течению».

3 фев 2022 12:49