Анна Кендрик охарактеризовала второй сезон «Личной жизни» как «вселенную Marvel от мира взрослого драмеди»

По ее мнению, в сериале есть много интересных персонажей, которые могли бы получать собственные сюжетные арки.

23 окт 2021 11:12