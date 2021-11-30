Антон Шастун — самый популярный и самый высокий участник шоу «Импровизация». Мало людей найдется равных ему в умении быстро придумать шутку, что комик постоянно доказывает в своем шоу «Контакты» и на сцене.

Биография и личная жизнь

Антон родился 19 апреля 1991 года в Воронеже, где провел все детство и юность. С раннего детства будущий комик был фанатом голливудского актера Джима Керри и перенимал некоторые его ужимки. Антон оттачивал мастерство юмориста сначала на школьных друзьях, потом на однокурсниках, и даже на жюри КВН. Хотя Шастун и выбрал будущей профессией экономическую, когда поступал в вуз, его больше интересовал юмор. Он возглавил команду КВН «БВ», которая в своем первом сезоне вышла в финал Центральной лиги «Старт». В следующем году «БВ» получила чемпионский титул.

Так Антон понял, чем на самом деле хочет заниматься в жизни. Начинающий комик дважды пробовал свои силы в «Comedy Баттл», но его шутки не пользовались большим успехом ни у жюри, ни у зрителей. Но Антон не стал отчаиваться и шесть лет был участником шоу «Спорный вопрос», построенном на импровизации. Там его талант раскрылся в полную силу, и уже в 2016 году Шастуна пригласили в новое шоу «Импровизация».

Антон выступал с тремя постоянными коллегами: Дмитрием Позовым, Сергеем Матвиенко и Арсением Поповым. Среди них он выделялся особым чувством юмора и ростом — 197 см.

В 2018 году стартовал проект «Селфи», в рамках которого Шастун, Наталья Краснова, Ирина Сапонару и Гар Дмитриев в забавной форме обсуждали культуру и традиции разных стран. Так же комик попробовал свои силы в проектах «Где логика?» с Азаматом Мусагалиевым, «Студия «Союз», «Деньги или позор».

Антон любит то, чем занимается, отдается юмору со всей искренностью, и зрители платят ему своим вниманием. Комик так привязан к сцене, что проводит на ней каждый свой день рождения — это уже стало своего рода правилом.

Антон Шастун и Екатерина Варнава

Юмористка Екатерина Варнава признала, что Шастун очень сексуальный, когда была на его шоу «Контакты», и многие фанаты запомнили ее высказывание. К тому же Варнава несколько раз была гостем шоу «Импровизация». Ее выступления вместе с постоянными участниками проекта были очень яркими, но больше других запомнились дуэты Варнавы и Шастуна. Поклонники шоу даже заподозрили артистов в романе — такая энергетика исходила от них на сцене.

Артист на стал комментировать эти слухи, а преданные фанаты комика знают, что он верен своей девушке.

Антон Шастун и Ирина Кузнецова

В одном из интервью комик признался, что до сих пор не умеет флиртовать. Пока что оттачивать это умение ему нет нужды, ведь у него есть стабильные отношения.

Со своей избранницей Антон познакомился в родном городе Воронеже. Молодые люди сразу понравились друг другу. Они быстро проскочили стадию дружеских встреч и добавили в отношения романтики. Антон и Ирина вместе несколько лет, и фанаты рады, что несмотря на частые расставания из-за гастролей влюбленные до сих пор не расстались.

Настя Задорожная и Антон Шастун

На сцене Шастун уверенно отыгрывает роль холостяка. Однажды, на 1 апреля, он даже запустил шутку, что его пригласили в проект «Холостяк». В своем проекте «Контакты» он признался, что без ума от Насти Задорожной, и говорил о своем желании заполучить ее номер телефона. Во время съемки шоу с Екатериной Варнавой гостья позвонила певице и заявила, что Антон боится с ней разговаривать, хотя и очень хочет. Эта история не получила никакого продолжения.

Инстаграм

На страницу Антона в Instagram (https://www.instagram.com/anton.shastoon) подписаны миллион человек. Свой аккаунт Шастун посвятил своему творчеству, то есть там много веселых роликов и фотографий. Он часто делится кадрами из проектов, в которых участвует, и забавными моментами во время записи шоу.