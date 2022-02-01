Бен Стиллер
Бенедикт Камбербэтч считает ошибкой свое перевоплощение в небинарную фотомодель в комедии «Образцовый самец 2»
Актер утверждает, что в наше время роль непременно досталась бы транс-актеру.1 фев 2022 14:17
В какой последовательности смотреть все части «Гарфилда»?
Фильмы о ленивом толстом коте по кличке Гарфилд основаны на комиксах Джима Дэвиса.30 дек 2021 09:09
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.19 окт 2021 14:58
Бен Стиллер отказался вырезать сцены с Дональдом Трампом из «Образцового самца»
Режиссер и актер не собирается смешивать политику и искусство.13 июл 2020 12:34
HBO продлил «Умерь свой энтузиазм» на 11-й сезон
Шоуранер и главный герой Ларри Дэвид уже приступил к написанию сценария.1 июл 2020 16:18
Бен Стиллер снимет Оскара Айзека в новом триллере «Лондон»
Актер собирается экранизировать фантастический роман норвежского писателя.18 июн 2020 13:43
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