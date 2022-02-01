Все новости Бен Стиллер

Бен Стиллер

Кино
Бенедикт Камбербэтч считает ошибкой свое перевоплощение в небинарную фотомодель в комедии «Образцовый самец 2»
Актер утверждает, что в наше время роль непременно досталась бы транс-актеру. 
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Гарфилда»?
Фильмы о ленивом толстом коте по кличке Гарфилд основаны на комиксах Джима Дэвиса.
Кино
Кто озвучивает Брэда Питта в фильмах на русском?
Красавчик Бред Питт будоражит сердца женщин во всем мире уже не одно десятилетие.
Кино
Бен Стиллер отказался вырезать сцены с Дональдом Трампом из «Образцового самца»
Режиссер и актер не собирается смешивать политику и искусство. 
ТВ и сериалы
HBO продлил «Умерь свой энтузиазм» на 11-й сезон
Шоуранер и главный герой Ларри Дэвид уже приступил к написанию сценария. 
Кино
Бен Стиллер снимет Оскара Айзека в новом триллере «Лондон»
Актер собирается экранизировать фантастический роман норвежского писателя.
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