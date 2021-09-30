Даша Каплан ведет типично женский блог, рассказывая о косметике и способах ухода за собой. Подписчиков покорила ее искренность, поэтому аудитория Youtube-канала постоянно растет.

Биография и личная жизнь

Даша Добренко родилась 2 апреля 1997 года в городке Сосногорск в Республике Коми. Она была обычным ребенком: ходила в школу, лето проводила у бабушки в деревне. Она старалась не расстраивать родителей, но время от времени попадала в странные ситуации. Например, в первом классе она упала в колодец, то куда выбралась без посторонней помощи, хотя это было и нелегко для полной девочки.

Будущая звезда Интернета посещала художественную школу, но поступать решила на программиста. Из ухтинского вуза ей пришлось переводиться на первом же курсе в связи с переездом. Родители все чаще скандалили, и мать Даши решила начать новую жизнь в Санкт-Петербурге.

Там Добренко продолжила учебу и устроилась на подработку в магазин модной одежды H&M.

Позже она сменила еще несколько мест работы: бутик, кинотеатр, фитнес-клуб. И все это время глушила в себе желание заняться блогингом, потому что стеснялась. В 2013 году она решилась зарегистрировать свой YouTube-канал, выбрав псевдоним Даша Каплан (https://www.youtube.com/channel/UCZ0Q4R23EaBwaLPQRy-o5Bg/featured). Но первое видео появилось там лишь четыре года спустя.

Больше всего ей нравились блоги о косметике и красоте, а любимыми блогерами стали швед PewDiePie и Anton S. Даша решила, что свои видео будет снимать по примеру кумиров, и начала рассказывать на камеру об уходе за кожей и волосами, делиться секретами и лайфхаками, связанными с красотой. В то же время она рассказывала о себе, проблемах с лишним весом и опыт похудения, делилась неловкими или смешными историями из детства.

Одними из самых популярных роликов стали записи того, как Даша перед камерой делала макияж своему парню Юлику и их общему другу Кузьме. Видео быстро набрали более миллиона просмотров.

Рост и вес

Несмотря на видео с откровениями Каплан предпочитает держать в секрете свой вес, хотя рост не скрывает: 160 см. Недавно она опубликовала на свое странице в Instagram призыв к терпимости, заметив, что в сети стало слишком много критики и ненависти к тем, кто чем-то отличается от остальных: лишним весом, цветом волос. Даша заявила, что ей надоели вопросы, не собирается ли она худеть.

Девушка часто меняет образы, выбирая новый цвет для волос, изменяя стрижку, делая новые татуировки. Чаще всего она предпочитает быть блондинкой. Кроме того, Каплан показывает, каким может быть запоминающийся макияж, рассказывает про модные аксессуары.

Знак Зодиака

Даша по знаку зодиака Овен, что отразилось на ее характере. Она целеустремленная, энергичная, тонко чувствует гармонию и красоту. Овнам важно заботиться о ком-то, что девушка в полной мере и показывает на своем парне.

Даша Каплан и Юлик Онешко

До переезда в Санкт-Петербург у Даши был парень, имя которого она не называет. Их отношения нельзя было назвать спокойными: молодые люди часто скандалили, девушка ловила возлюбленного на изменах, но с трудом прощала. Даже после отъезда Даши они продолжали общаться по переписке, потому что Каплан верила, что между ними настоящая связь. Но она сумела отказаться от отношений на расстоянии и вскоре нашла настоящую любовь.

Юлий и Даша познакомились на почве блогинга, начали общаться и вскоре поняли, что симпатичны друг другу. На первом свидании молодые люди проговорили всю ночь в баре. Они некоторое время встречались и решили жить вместе. Каплан и Онешко не стали скрывать свои отношения, и в блоге Даши стали регулярно появляться их совместные фотографии. Блогер призналась подписчикам, что Юлик делает ее счастливой, и она старалась делать то же для него. Например, Онешко не скрывает, что любит вкусно поесть и ему нравится, как готовит Даша.

Недавно в сети заговорили о том, что Даша беременна, и оба блогера некоторое время держали интригу, но потом признались, что пока не планируют стать родителями.

Инстаграм

На своей странице в Instagram (https://www.instagram.com/mirna_kaplan/) Даша чаще всего делится личными фотографиями. Она показывает поклонникам интересные варианты вечернего макияжа, наряды. Недавно Каплан опубликовала в личном блоге фотографию с Юликом, которую подписала «Обменялись кольцами». Фанаты начали было поздравлять кумиров с долгожданной свадьбой, но позже оказалось, что речь шла о кольцах для пирсинга в носу.