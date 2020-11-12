Производство еще одного фильма столкнулось с препятствиями из-за коронавируса.

Студия Lionsgate прекратила работу над триллером с Джерардом Батлером из-за страховки по COVID-19

Джерард Батлер и Морган Браун расстались после шести лет отношений

Пара несколько раз ставила роман на паузу, а затем возобновляла отношения.

24 авг 2020 15:34