«Проблема в голове»: Джессика Симпсон рассказала о борьбе с алкоголизмом

«У меня дислексия»: Джессика Симпсон рассказала, как сложно ей далась запись аудиокниги

У певицы трудности с чтением, но ей удалось озвучить собственные мемуары.

3 дек 2020 15:11