Екатерина Копанова предпочитает играть положительных персонажей, потому что вокруг и так много негатива. Она если и снимается в детективах, то в иронических. Многие сравнивают Копанову со звездами советского кино Натальей Гундаревой и Ириной Муравьевой. Не только из-за внешнего сходства, но и благодаря энергичности и неугасающему оптимизму.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Екатерина родилась 26 мая 1985 года в украинском Донецке, но совсем скоро семья переехала в Севастополь. Родители будущей звезды были танцовщиками, и девочка всю детство провела за кулисами театров. Она с малых лет влюбилась в театральную жизнь, но по стопам родителей пойти не получилось. Из-за комплекции девочку на взяли в хореографическое училище, но сейчас актриса при росте 160 см весит 44 кг.

Копанова все равно не отказалась от мечты стать артисткой и перешла в класс с театральным уклоном.

В 2001 году, получив аттестат, будущая актриса отправилась в Москву и подала документы во все театральные вузы. Ее приняли в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс Владимира Поклазова.

На последних курсах вуза Екатерина получила свои первые роли, для которых режиссеры посоветовали ей немного поправиться. А вот Поклазов наоборот требовал заняться фигурой и сесть на диету. Начинающая актриса то набирала, то сбрасывала килограммы, что не очень хорошо сказалось на ее здоровье. Позже она решила довериться природе, и вес пришел в норму.

Своей главной отличительной чертой артистка считает веснушки. Она уверена, что солнечные отметки помогли ей получить не одну главную роль.

Личная жизнь

Екатерина предпочитает не рассказывать о студенческих романах. Она более десяти лет замужем, воспитывает четверых детей и говорит, что счастлива.

Муж и дети

С будущим мужем Копанова познакомилась на съемочной площадке картины «Мины в фарватере». Несмотря на обстоятельства первой встречи супруг актрисы не имеет никакого отношения к кино. На площадку он попал вместе с сослуживцами, которых попросили побыть массовкой. Павел Палкин тогда проходил срочную службу в Черноморском флоте и оказался очарован жизнерадостной рыжеволосой артисткой.

Екатерина тоже почувствовала симпатию к новому знакомому, и молодые люди начали встречаться. Уже через несколько месяцев Павел сделал Екатерине предложение, и девушка ответила согласием. Молодые люди зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, а после обвенчались в церкви.

Спустя четыре года в семье появился первенец – дочь Лиза. С перерывами в полтора года у пары родились еще двое детей: Злата и Федор, а в феврале 2019 года Екатерина родила третью дочь, Дашу.

Павел работает юристом и вместе с женой занимается воспитанием детей. Супруги не нанимают няню, предпочитают справлять своими силами. Если Копанова надолго уезжает на съемки, с детьми помогают бабушки.

Екатерина Копанова и Станислав Бондаренко

Екатерина Копанова вот уже 12 лет то и дело встречается на съемочной площадке с актером Станиславом Бондаренко. Артисты работали вместе уже в восьми проектах, среди которых «В ожидании чуда», «Ныряльщица за жемчугом», «Десять стрел для одной» и «Одноклассники смерти», работа над которым закончилась в 2020 году.

Екатерина и Станислав давно стали добрыми друзьями. Недавно актриса с юмором написала в личном блоге, что коллега преследует ее уже 12 лет и это похоже на совместное рабство. Поклонники не раз приписывали знаменитостям роман, но оба они заявили, что влюблены друг в друга только на экране.

Фильмы и сериалы с Екатериной Копановой в главной роли

Кадр из фильм "В ожидании чуда"

Дебютной ролью Екатерины стала служанка в мелодраме «Талисман любви» в 2005 году. Актриса много снималась в 2006 году, и уже наследующий год ее утвердили на главную роль в комедийной мелодраме «В ожидании чуда». Ее партнерами на площадке стали Нина Русланова, Татьяна Васильева, Олеся Судзиловская, Станислав Бондаренко, Антон Макарский. Фильм получился успешным, и Копанову стали узнавать.

Режиссеры чаще всего приглашают Екатерину в мелодрамы, и она не против играть немного наивных, но неизменно добрых героинь.

Зрителям запомнились ее образы в картинах «Гадкий утенок», «Пусть говорят», «Путейцы», «Крем», который закрепил звездный статус актрисы и стал ее визитной карточкой.

В 2015 году на экраны вышли четыре картины с Копановой, и в трех она сыграла главные роли. Фильмы сняли по мотивам иронических детективов Натальи Александровой о подругах, ведущих расследования преступлений. После «Убийства на троих», «Погони за тремя зайцами» и «Марафона для трех граций» на экраны вышли еще три фильма того же цикла: «Мышеловка на три персоны», «Три лани на алмазной тропе» и «Трое в лифте, не считая собаки».

В 2018 году вышли сразу два многосерийных фильма из серии «Приключения Митрофановой и Полуянова», где главные роли исполнили Копанова и Станислав Бондаренко. Библиотекарь Надя и ее друг журналист Дмитрий внезапно оказываются отличной командой для расследования запутанных преступлений. Всего зрителям представили четыре фильма: «Десять стрел для одной», «Ныряльщица за жемчугом», «Смертельный тренинг» и «Одноклассники смерти». Премьера последнего состоялась в марте 2020 года.

Инстаграм

Екатерина активно ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/ekaterina_kopanova), но редко пользуется уловками для привлечения внимания, которые так популярны у других знаменитостей. Копанова не соглашается на откровенные фотосессии, даже в ее личном блоге нет фото в купальнике, не слишком часто показывает снимки своих детей.

Чаще всего артистка показывает кадры из профессиональных фотосессий, делится моментами путешествий и съемок, кадрами из фильмов со своим участием.