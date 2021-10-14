Екатерина Маликова – одна из самых красивых и талантливых современных актрис. Ее наперебой приглашают в свои проекты не только отечественные, но и зарубежные режиссеры. Модельное прошлое помогает ей не бояться даже самых сложных кастингов.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Екатерина родилась 5 марта 1982 года в подмосковной Коломне в семье филолога и инженера. Через пару лет после ее рождения родители развелись, и некоторое время будущую актрису воспитывала одна мама. Позже родительница снова вышла замуж и Маликова стала старшей сестрой для маленьких Веры и Сергея.

Мама позаботилась, чтобы дочь получила разностороннее образование. Она ходила в школу с углубленным изучением языков, занималась плаванием, фехтованием, верховой ездой. Она хорошо пела и танцевала.

Маликова была очень серьезной девушкой и в 16 лет не побоялась начать самостоятельную жизнь. Девушка поссорилась с отчимом и ушла из дома.

В 1999 году будущая актриса закончила школу и решила стать моделью. Она была стройной и высокой, и ее с радостью приняли в «Московский дом моды Вячеслава Зайцева». Уже через год Екатерина смогла выйти в финал международного конкурса «New Model Today».

Ее карьера продолжалась в российских и зарубежных модельных агентствах.

В 2003 году ей предложили роль в сериале «Бедная Настя» и попросили пройти трехмесячные курсы актерского мастерства. Маликову тогда не утвердили на роль, но ей понравилась мысль стать актрисой. Екатерина завершила модельную карьеру и поступила в Школу-студию МХАТ, которую успешно закончила. После выпуска ее приняли в труппу «Сатирикона», где она проработала пять лет, но позже сделала выбор в пользу кино.

Актриса привычно поддерживает себя в форме: ее рост – 180 см, вес – 55 кг. Она занимается йогой и кросс-фитом, балует себя массажем и хаммамом.

Личная жизнь

Маликова не любит рассказывать о личной жизни. Даже получив известность, актриса держит романтические привязанности под секретом. Известно, что она уже была замужем за владельцем сети меховых ателье, но брак продлился недолго. Артистка винит во всем свой тяжелый характер, с которым не смогли справиться мужчины, претендовавшие на ее сердце.

Семья, муж и дети

В 2015 году Екатерина обмолвилась, что больше не одинока, но не раскрыла подробности новых отношений.

В 2019 году актриса оказалась в центре скандала. Она заявила, что некоторое время встречалась с директором холдинга «Связной Евросеть» Александром Малисом. Это признание пришлось сделать, потому что за время ее заграничного вояжа бывший избранник якобы завладел ее квартирой и сменил замки. Актриса обнаружила, что ее вещи вывезли в другое место, а в жилье хозяйничает Александр.

Тот опроверг слова Екатерины, назвав их отношения чисто дружескими.

По его версии, он следил за тем, как делают ремонт в квартире подруги. Вещи пришлось вывезти, потому что квартиру затопило. Актриса вскоре вернулась в свое жилье.

На странице актрисы в соцсети нет никаких признаков того, что Екатерина счастлива в браке. Официально, ее семья до сих пор состоит только из матери и бабушки.

Фильмы и сериалы с Екатериной Маликовой в главной роли

Кадр из сериала "Коп"

В творческой копилке актрисы более 60 проектов. Дебютировала она в 2004 году в «Ночном дозоре», появившись в образе стюардессы. Три года и несколько ролей второго плана спустя Екатерина получила первую главную роль в криминальной мелодраме «Ледяная страсть». В том же году начались съемки «Заставы Жилина», после которой к актрисе пришла известность. Ее Эльжбета Поплавская влюбляется в главного героя Павла Жилина и позже становится его женой, хотя всю войну и даже после Павел пытается найти свою настоящую любовь Лизу.

В 2009 году Екатерина занята уже в семи проектах, и в картинах «Пистолет Страдивари» и «Тот, кто рядом» исполнила главные роли. Зрителям особенно запомнились образы Маликовой в фильмах «Аманда О», «Индус», «Фарфоровая свадьба», «До смерти красива», «Мама-детектив», «Граница времени».

В 2019 году ее звездный статус в очередной раз подтвердился в рейтинговом сериале «В клетке». В фильме о бойцах отце и сыне Евдокимовых Маликова на время преобразилась в любовницу Дока Веру.

Сериал настолько понравился зрителям, что его решено продлить на второй сезон.

В том же году Екатерина сыграла главную роль в детективном сериале «Вскрытие покажет». Ее персонаж, принципиальная патологоанатом Инга Вилкас, участвует в расследовании дел с напарником-оперативником.

В картине «Любовницы» актрисе досталась роль Регины. Ее партнерами на площадке стали Паулина Андреева, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Александра Бортич.

Инстаграм

Екатерина любит интересно проводить свободное время и часто делает селфи. В своем аккаунте (https://www.instagram.com/katerinamalikova) она рассказывает поклонникам о своих путешествиях, перелетах по работе и подготовке к съемкам. Она редко пишет большие посты, предпочитая общаться с фанатами через фотографии.