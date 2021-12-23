Элизабет Херли

В какой последовательности смотреть все части «Лары Крофт»?

Экранизация серии игр Tomb Raider была задумана еще в 1990-х годах, однако из-за проблем со сценарием (над ним по очереди работали несколько авторов) производство фильма значительно затянулось.

23 дек 2021 15:11