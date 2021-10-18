Карина Андоленко называет себя мечтательницей и человеком, который не умеет жить по графику. Но все меняется, когда она оказывается на съемочной площадке: перед камерами актриса всегда собрана и не допускает опозданий. Она уверена, что главное в кино – это процесс, и старается выложиться на все сто.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Карина родилась 20 сентября 1987 года в Харькове. Ее родители были очень жизнерадостными и артистичными людьми, хотя по профессии никакого отношения к сцене не имели. Бабушка и дедушка будущей звезды были глухонемыми, но все же ставили для внучки маленькие спектакли дома.

Эта любовь к творчеству нашла новое направление, когда Карине было 6 лет. Она увидела по телевизору выступление пианиста-виртуоза и начала мечтать о сцене. Она записалась в музыкальную школу, уговорила маму купить инструмент, а вскоре начала заниматься и в театральной студии. Тогда будущая звезда поняла, что на сцене хочет быть в качестве актрисы, а не сидеть за инструментом.

Когда Карина объявила, что будет поступать в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, ее мать рассмеялась. Ей казалось, что не занимавшаяся танцами дочь не подойдет знаменитому мастеру, артисты которого с легкостью танцевали, прыгали и были совершенно воздушными созданиями. Но Андоленко с легкостью прошла вступительные испытания.

В 2008-2011 годах молодая актриса служила в «Сатириконе», а в 2013 перешла в Московский Губернский театр, которым руководит Сергей Безруков.

Карина очень любит сладкое, но ради сохранения фигуры начала питаться дробно даже во время съемок. А в свободное время ходит на тренировки и занимается йогой.

Личная жизнь, муж и дети

Карина из тех артистов, кто тщательно скрывает от публики свою личную жизнь. Поклонникам остается только строить теории и ловить оговорки звезды, чтобы узнать, кто же у нее на сердце.

Одним из предполагаемых бойфрендов был сокурсник будущей звезды Гела Месхи, но их роман был таким же коротким, каким страстным. А вот с неизвестным кавалером Андоленко сблизилась настолько, что согласилась съехаться.

Но молодой человек, чье имя Карина держит в секрете, якобы не выдержал ненормированного графика своей избранницы, и они расстались.

В начале 2017 года заговорили о романе актрисы с коллегой Алексеем Макаровым. Бывшая жена артиста, Виктория Богатырева, подлила масла в огонь слухов, заявив, что Алексей встречал Новый год именно с Андоленко. А когда Карина выложила в соцсети совместное фото с Макаровым, поклонники решили, что актеры давно живут вместе. Сама Карина настаивала, что дальше дружеских ее отношения с Алексеем не продвинулись.

Роман Курцын и Карина Андоленко

Признанной красавице часто приписывали романы с партнерами по фильмам. Не стал исключением и Роман Курцын, который был партнером актрисы в сериале «Желтый глаз тигра». Обоим артистам достались ключевые роли. По сюжету, Мария Королева в исполнении Карины вышла замуж за Михаила Бойко (Курцын), который втянул ее в бизнес с янтарем. С первых же серий зрители заметили особую химию между героями на экране и перенесли ее на актеров.

Андоленко признавалась в одном из интервью, что сначала подобные слухи ее очень расстраивали, но позже она стала относиться к ним с юмором и благодарностью.

Ведь если зрители перенесли эмоции на актеров, значит, она на площадке сделала свою работу хорошо и сыграла убедительно.

На вопросы о семейном положении Карина до сих пор отвечает то же: не замужем. И пока актриса не состоит с кем-то в отношениях, о которых хотела бы рассказать публике.

Фильмы и сериалы с Кариной Андоленко в главной роли

Кадр из фильма "Переводчик"

Кинокритики называют фильмографию Карины рекордной, ведь в ней практически нет небольших, незаметных ролей. Кроме одного эпизода, все образы в исполнении актрисы получились яркими и запоминающимися, даже если это были не главные роли.

Андоленко дебютировала в кино в 2008 году в картине «Шальной ангел», а уже в 2009 году ее утвердили на главные роли в фильмы «Рябиновый вальс» и «Розы для Эльзы».

За 12 лет кинокарьеры артистка приняла участие в 53 проектах. Самыми запоминающимися стали «Назад в СССР», где партнерами Карины стал Марат Башаров, «Судьбы загадочное завтра», «Жажда», «Поцелуй сквозь стену», «Страсти по Чапаю», «Королева красоты».

Роль Дуни в военной драме Андрея Прошкина «Переводчик» принесла актрисе приз за лучшую женскую роль на II Национальном фестивале дебютов «Движение». В 2015 году вышла картина «Непридуманная жизнь», в которой Андоленко работала вместе с Нонной Гришаевой, Анной Банщиковой, Андреем Чернышовым, Станиславом Бондаренко. Карина сыграла девушку Катю с непросто судьбой дочери репрессированного.

В феврале 2018 года состоялась премьера проекта «Команда Б», в котором звезде досталась роль научного сотрудника Светы – девушки, попавшей в экипаж комического корабля, которому предстоит отправиться на Луну.

Осенью 2020 года намечается премьера детективного сериала «Спасская». Съемки проходили в 2019 году в Сочи. В картине также заняты Алика Смехова, Илья Носков, Юлия Беляева.

Официальный Инстаграм

Карина без стеснения делится (https://www.instagram.com/karina_andolenko) с поклонниками своими фото без макияжа. В свободное от съемок время она предпочитает не пользоваться декоративной косметикой, только тональным средством. Она периодически публикует в блоге кадры фотосессий, среди которых бываю и фото в купальнике. Подписчики всегда восхищаются ее стройной фигурой, ведь при росте в 174 см актриса весит 62 кг.

Звезда очень любит животных и держит дома кошку и собаку породы бигль. Во время карантина домашние животные тоже стали частью личного блога актрисы. Но кого нет на снимках так это молодого человека, на которого Карина смотрела бы влюбленным взглядом, и который точно так же смотрел бы в ответ.