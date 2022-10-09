Карл Лагерфельд

В Сети обсуждают скандальную премьеру с Павлом Прилучным, которую раньше хотели назвать «Рынок шкур».

Чем закончится сериал «Жизнь по вызову»

Постарела и сменила имидж: что стало с Тони Брэкстон, спевшей UnBreak My Heart

В конце 90-х Тони Брэкстон буквально разрывала все мировые чарты своими хитами, но затем ушла в тень.

7 окт 2022 10:59