Кирилл Жандаров

Кирилл Валерьевич Жандаров известен ролями в фильмах различных жанров. На его счету почти 90 проектов, многие из которых полюбились зрителям. Актер не останавливается на достигнутом и продолжает работать, и армия его поклонников все растет.

Биография и личная жизнь

Кирилл родился 29 марта 1983 года в Ломоносове, под Санкт-Петербургом. Родители будущей звезды были инженерами и хотели, чтобы Кирилл и его старший брат Антон тоже получили серьезные профессии. Брат артиста получил техническое образование и работает системным администратором.

Кириллу с детства нравилось внимание публики: он участвовал в художественной самодеятельности, играл в КВН, в литературном театре. Ближе к старшим классам Жандаров все больше склонялся к мысли поступать в театральный вуз, хотя родители настаивали на юридическом образовании.

В 2000 году Кирилл подал документы в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В северную столицу он приехал вместе с мамой, которая изменила мнение о будущем сына. Родительница осталась в Петербурге и после вступительных экзаменов Кирилла, уволилась с прежнего места работы и устроилась работать в театр.

В 2004 году Жандаров успешно закончил курс Сергея Паршина, а за годы учебы получил опыт участия в постановках в учебном театре по улице Моховой. Молодок актер отправился в Москву, где устроился на работу в театр Романа Виктюка. Но был занят в постановках не часто и успел получить второе образование, по специальности менеджера ресторанного бизнеса.

Через два года актер вернулся в Петербург, поступил в труппу Большого драмтеатра имени Георгия Товстоногова. Он и сейчас сотрудничает с театром, но участвует только в крупных постановках.

Жена и дети Кирилла Жандарова

Жандаров известен как любимец женской аудитории. Актер высокий (рост — 183 см), симпатичный и хорошо сложен (вес — 80 кг) и, кроме восхищения зрительниц, притягивает заинтересованные взгляды коллег.

Впервые Кирилл женился в 2009 году на актрисе Надежде Толубеевой. С будущей женой он столкнулся на лестнице, они встретились взглядами, и вспыхнули чувства. Молодые люди договорились о свидании, потом встретились еще раз, и вскоре Жандаров уже сделал избраннице предложение.

Супруги были очень заняты развитием карьеры, часто бывали в разъездах. Кирилл делил время между семьей, кино и театром. Надежде стало не хватать внимания мужа, она пыталась с ним поговорить, но это не дало результата. В 2012 году актерская чета распалась.

Кирилл Жандаров и Мария Валешная

Второй женой Кирилла тоже стала актриса. С Марией Валешной они были знакомы и раньше, но особую симпатию друг к другу почувствовали во время съемок фильма «Дорога в пустоту».

Молодые люди решили не затягивать и поженились. Причем предложение руки и сердца сделала именно Мария. События происходили почти в прямом эфире: актеры обменялись видеосообщениями в соцсети. Валешная показала, как делает генеральную уборку и предложила Жандарову жениться на такой хозяйственной девушке. Кирилл ответил ей сообщением с огромным букетом и бокалом шампанского, в котором лежало кольцо.

В 2013 году артисты стали родителями. Сына они назвали Валерием, в честь отца Жандарова.

Анастасия Панина и Кирилл Жандаров

Кадр из сериала "Обман"

Анастасия Панина и Кирилл Жандаров несколько раз работали вместе с мелодрамах. После мини-сериала «Надежда как свидетельство жизни» они вновь встретились на площадке в 2015 году, работая в картине «Последняя электричка». В 2018 году они вновь стали партнерами по кадру в «Обмане».

Зрителей так впечатлил их тандем, что сеть заполнили слухи о страстном романе актеров. Поклонники предположили, что Кирилл и Анастасия так органично выглядят в качестве пары на экране, потому что между ними страстные отношения и за кадром. Артисты не стали комментировать слухи.

Фильмы и сериалы с Кириллом Жандаровым в главной роли

Кадр из сериала "Женская версия"

В творческой копилке Кирилла почти 90 проектов, включая короткометражку, снятую им самим по собственному сценарию.

В качестве актера Жандаров дебютировал в 2003 году в картине «Три цвета любви», получив сразу главную роль — Сергея Самохвалова. Но Кирилл не отказывается от ролей второго плана и даже от эпизодов.

Известность ему принес сериал «Доярка из Хацапетовки», рассказавший историю провинциалки, приехавшей в Москву, чтобы стать шеф-поваром крупного ресторана. Закрепили его звездный статус мелодрама «Деревенский романс» и второй сезон «Доярки из Хацапетовки».

Кирилл участвовал во многих российских и украинских проектах, таких как «1942», «Однажды в Новый год», «Формат А-4», «Дыши со мной», «Дорога в пустоту», «Любовь на четырёх колесах», «Счастливый маршрут», «Ветренная женщина».

В 2015 году Жандаров сыграл главные роли сразу в нескольких фильмах: «Приговор идеальной пары», «Личный интерес», «Экспириенс». В 2016 году на экраны вышла криминальная мелодрама «Две жизни», в которой сыграл жениха дочери олигарха, который таинственным образом исчезает.

В 2018 году зрители увидели Кирилла в 7 картинах, среди которых «Забытое преступление», «Женщина в зеркале», «Пять минут тишины. Возвращение» и «Табу». В этот же год Жандаров дебютировал в качестве режиссера, сценариста и даже оператора, сняв короткометражную ленту «Перестать помнить». Главные роли исполнили супруга автора фильма Мария Валешная и Виталий Салий. Картину номинировали на приз в категории «Короткий метр» в одном из европейских кинофестивалей.

В 2019 году Кирилл вернулся к актерской карьере и сыграл следователя Васильева в серии детективных фильмов «Женская версия», а также исполнил главные роли в мелодрамах «Смотрящая вдаль» и «Семья на год».

Инстаграм

Кирилл Жандаров часто обновляет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/kirill_zhandarov/), делясь интересными моментами жизни. Подписчики на блог актера знают, что у него отлично чувство юмора. Он часто делится забавными кадрами со съемок и из обыденной жизни. Артист периодически делится новостями семейной жизни, они с женой иногда проводят прямые эфиры, в которых отвечают на вопросы фанатов.