Люпита Нионго

Marvel заменила главного героя в фильме «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

В 2020 году Чедвик Боузман, сыгравший супергероя Черную Пантеру в первом фильме Marvel, умер от рака. Кевин Файги, глава киностудии, планировал обойтись без замены, и объясняет причину своего решения в интервью.

2 окт 2022 11:54