Маруся Климова

Восхождение Маруси Климовой к популярности не было простым. Актриса призналась, что удача предпочитает стоять к ней спиной: если будет маленький шанс споткнуться, нога ее обязательно подведет. Но Маруся не привыкла сдаваться и постоянно идет к своей мечте.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Маша родилась 4 июля 1989 года в Хабаровске, в семье врачей. Девочку назвали в честь маминой бабушки, родители даже не подозревали, что дочь станет тезкой знаменитой Мурки из городского романса. Будущую звезду отдали в секцию по художественной гимнастике и записали в музыкальную школу, а строгая мама следила, чтобы дочь не пропускала занятия. В 16 лет Маруся стала мастером спорта по ритмической гимнастике.

Хотя Маша с детства любила читать стихи и петь, мама запретила ей идти в актерскую профессию и проследила, чтобы дочь начала «правильную» карьеру. После школы будущая знаменитость поступила в Дальневосточный юридический институт МВД, с успехом закончила и даже успела поработать опером в уголовном розыске.

Но впечатления от профессии оказались довольно сложными, и Маруся, бросив все, отправилась покорять столицу.

В Москве она два года пыталась поступить в театральное училище, но на дневное отделение ее не принимали. Она работала моделью, чтобы прокормить себя, а во время следующего набора пошла на вечернее отделение театрального института имени Бориса Щукина. Она успешно прошла вступительные испытания и оказалась в мастерской Людмилы Ворошиловой. На тот момент ей было уже 24 года.

Личная жизнь

В студенческие годы у Маруси было много поклонников. Три года она встречалась с сокурсником, но чувства перегорели. В Москву она приехала свободным от обязательств человеком. А в столице встретила сценариста Алексея Караулова, который разглядел в Марусе родственную душу. Молодые люди более пяти лет живут вместе, но свадьбу пока не планируют.

Маруся и Алексей оба любят животных, и дома у них живут три кошки. К тому же молодые люди вместе работают над сценариями, и профессиональный сценарист очень ценит идеи своей девушки.

Фильмы и сериалы с Марусей Климовой в главной роли

Кадр из сериала "Мылодрама"

Первым кинопроектом Климовой стал сериал «Кузня», который быстро завоевал любовь зрителей. Марусе досталась не ключевая роль, но это стало для начинающей актрисы отличным стартом в кино.

В следующие годы ее творческая копилка пополнилась 32 проектами, в которых актриса сыграла небольшие, но заметные роли. Самыми яркими были картины «Дело чести», «Инквизитор», «Восьмидесятые», «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково».

Впервые главную роль Маруся получила в короткометражном «Побочном эффекте», затем в «Рио-Рите», тоже кротком метре.

За это время Климовой посчастливилось несколько раз поработать со сценаристом и режиссером Ильей Куликовым, который работал над «Учителями», «Полицейским с Рублевки», «Фемидой». Вскоре он начал новый проект, комедийный сериал «Мылодрама». И когда пришло время для выбора актрисы на роль секретаря главного героя, Марусю пригласили на кастинг. Позже актриса узнала, что других кандидатов на эту роль особо не рассматривали.

«Мылодрама» принесла актрисе настоящую известность, и, как следствие, ключевые роли в новых проектах: «Маменькин сынок», «Любовь в нерабочие недели», «Хартс».

Инстаграм

Маруся довольно часто обновляет свою страницу в соцсети (https://www.instagram.com/maria.klimova_off). На ее странице множество фотографий, на которых видно, что мастерство гимнастки никуда не делось. Маруся часто демонстрирует поклонникам растяжку, попивая кофе, сидя в шпагате, или замирая в нереальных позах во время фотосессий.