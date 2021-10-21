Рами Малек

Кто исполняет песни в фильме «Богемская рапсодия»?

Возможности голоса Рами Малека не позволяли исполнять композиции Queen похоже на оригинал, но еще до его утверждения на роль вопрос с голосом «Фредди» решился.

21 окт 2021 12:29