Все новости Равшана Куркова

Равшана Куркова

Кино
Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?
Эта популярная франшиза подарила зрителям множество любимых героев.
Кино
Кто озвучивал «Унесенные призраками» на русском?
Шедевр Хаяо Миядзаки изначально дублировали на студии «Нева-1» в Санкт-Петербурге, с привлечением профессионалов.
Звезды
«Идеальные мужчины существуют»: Виктория Исакова поздравила мужа с днем рождения
Брак режиссера и актрисы длится уже больше 15 лет.
Звезды
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».  
Дети
«Как удалось скрыть такое счастье?»: Равшана Куркова показала годовалого сына
40-летняя актриса впервые стала мамой.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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