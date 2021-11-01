Равшана Куркова
Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?
Эта популярная франшиза подарила зрителям множество любимых героев.1 ноя 2021 11:09
Кто озвучивал «Унесенные призраками» на русском?
Шедевр Хаяо Миядзаки изначально дублировали на студии «Нева-1» в Санкт-Петербурге, с привлечением профессионалов.22 окт 2021 10:52
«Идеальные мужчины существуют»: Виктория Исакова поздравила мужа с днем рождения
Брак режиссера и актрисы длится уже больше 15 лет.6 окт 2021 14:45
10 звезд, которым сложно поверить, что они одногодки
От Анастасии Волочковой до звезды сериала «Не родись красивой».6 окт 2021 12:38
«Как удалось скрыть такое счастье?»: Равшана Куркова показала годовалого сына
40-летняя актриса впервые стала мамой.21 авг 2021 15:00
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории