Имя Сергея Лавыгина прославили комедийные проекты «Кухня» и «Мамочки», но теперь он востребован и как серьезный драматический актер. Так сбылась мечта актера, с детства мечтавшего «попасть в телевизор».

Биография

Источник фото: Legion-Media

Сергей Лавыгин – коренной москвич, он родился 27 июля 1980 года в семье физиков-математиков. У звезды есть сводный брат, который после карьеры профессионального спортсмена занялся бизнесом.

В раннем детстве будущая звезда разделял мечты большинства мальчишек: хотел стать пожарным, военным, хоккеистом. Но в средних классах увлекся театром. Во время отдыха в летнем лагере попал в театральный кружок, и ему понравилось, как легко и несерьезно там рассказывали о серьезных вещах. К выпускному классу Сережа определился с профессией: запоем смотрел фильмы, а, получив аттестат, тут же подал документы в театральный.

Лавыгин едва не провалил вступительные испытания, потому что выучил всего одно стихотворение и одну басню, а когда комиссия попросила станцевать – растерялся. Его приняли в Высшее театральное училище имени Щепкина вольнослушателем, но уже скоро будущий актер проявил себя и ему выдали студенческий билет.

Сергей учился на актерском факультете у Владимира Алексеевича Сафронова.

В 2001 году молодой дипломированный актер стал частью труппы Московского театра юного зрителя. Он до сих пор выступает на этой сцене, а также сотрудничает с Театром.doc и Центром имени Всеволода Мейерхольда.

Личная жизнь

Юношей Сергей был довольно упитанным и сохранил свою фигуру во взрослой жизни. Но это не мешало ему очаровывать девушек своей харизмой и обаянием весельчака. Уже во время участия в проекте «Кухня» актер решил похудеть и стал придерживаться правил здорового питания. Его фигура настолько изменилась, что сценаристам пришлось переписывать некоторые сцены, ведь шутки про толстяка-повара были уже не актуальны. Сейчас при росте 171 см вес артиста держится в пределах 73 кг.

Анна Бегунова и Сергей Лавыгин

Кадр из сериала "Кухня"

Сергей Лавыгин и Анна Бегунова очень достоверно сыграли в ситкоме супругов. Общение на съемках незаметно переросло в симпатию, а та – в настоящие чувства, и в 2014 году актеры порадовали поклонников новостью, что встречаются.

Они съехались, но не спешили в ЗАГС. Оба были заняты работой и считали, что еще успеют оформить отношения. В марте Сергей и Анна впервые стали родителями.

Сына они назвали Федором, мальчик рос спокойным и любознательным и почти не доставлял родителям хлопот.

Неприятности пришли с другой стороны: между влюбленными начались ссоры, и в 2017 году пара рассталась. Они не выносили это публику, и почти год даже многие коллеги не знали, что Лавыгин и Бегунова больше не вместе. Они сохранили дружеские отношения, оба продолжают воспитывать сына.

Мария Луговая и Сергей Лавыгин

Весной 2018 года появились сообщения, что Сергей нашел новую пассию. В мае он с актрисой Марией Луговой провел совместные выходные на подмосковной экоферме, а в сентябре молодые люди вместе появились на премьере нового телеканала «Супер».

Оказалось, актеры знакомы еще по московскому ТЮЗу. Однажды Лавыгин предложил коллеге встретиться, она согласилась. После пары свиданий они уже не расставались. 25 января 2020 года Сергей женился в первый раз. Супруги пока не озвучивают планы на будущее, но фанаты ждут, что актер вскоре снова станет отцом.

Фильмы и сериалы с Сергеем Лавыгиным в главной роли

Кадр из сериала "Кухня"

В творческой копилке актера более 40 проектов, среди них есть фильмы практически всех жанров: комедии, детективы, мелодрамы.

Свою первую роль в кино Сергей сыграл в 2003 году, появившись в эпизоде сериала «Next 3». Ему пришлось сыграть еще много ролей второго плана и эпизодов, в том числе в криминальной драме «Управляемый занос», детективе «След», историческом фильме «Записки экспедитора Тайной канцелярии», мелодраме «Любовь и прочие глупости»

В 2012 году он перевоплотился в повара Арсения Чуганина в сериале «Кухня», который принес ему настоящую славу и любовь зрителей. Актера стали узнавать на улице, но окликали не его настоящим именем, а именем персонажа – Сеня.

Лавыгин и Михаил Тарабукин создали на экране отличную комедийную пару вороватого Сени и чудаковатого Феди.

В том же образе зрители увидели актеры в трех сезонах сериала «Отель «Элеон», проекте «Гранд» и полнометражных фильмах Кухня в Париже», «Кухня. Последняя битва». В ноябре 2018 года стартовал спин-офф «Кухни» сериал «СеняФедя» о том, как два повара решили открыть собственное кафе на колесах.

В 2013 году Сергей сыграл главную роль в психологической драме «Жажда». Его герой Пашка вместе с армейскими друзьями Костей и Генкой разыскивает четвертого товарища Сергея, который внезапно перестал выходить на связь.

Продолжается работа над шпионским фильмом «Операция «Валькирия» о борьбе с немецкими агентами, оставшимися на нашей территории после Великой Отечественной войны, и комедийной мелодрамой «Рашн Юг» о соперничестве трех парней за сердце девушки.



Инстаграм

Сергей ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/sergeylavygin/) с присущим ему чувством юмора. Публикует ли он фото со встреч с друзьями или со съемочной площадки, фотографирует сына или самого себя – снимки неизменно вызывают улыбку.