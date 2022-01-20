Валерий Сюткин
Вспомнивший о бурной молодости Валерий Сюткин рассказал об употреблении Виагры
Певец стал отцом в 62 года.20 янв 2022 09:27
Стареющую Аллу Пугачеву выдала одна деталь
В сети решили, что Примадонна «не спала трое суток».12 янв 2022 16:00
63-летний Валерий Сюткин показал редкое фото с годовалым сыном
Певец умилил поклонников снимком с ребенком.15 ноя 2021 16:02
«Начнутся стихийные протесты»: Пригожин, Сюткин и Кортнев прокомментировали концерт Басты
Представители шоу-бизнеса уверены, что нарушение безопасной дистанции между зрителями на концертах неизбежно.3 дек 2020 13:10
«Жюри и организаторы не стесняются»: Садальского возмутила победа Будниковой на шоу «Голос»
Садальскому не дает покоя «Голос».23 ноя 2020 13:05
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