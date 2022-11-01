Виктория Бекхэм
Мужчина посадил печень из-за кукурузных хлопьев на завтрак
Врачи думали, что у него цирроз из-за лишнего веса, а оказалось, это отравление железом.1 ноя 2022 09:13
Футболиста Дэвида Бекхэма разнесли за поцелуй в губы с дочкой
Дэвид Бекхэм поделился трогательным снимком с дочерью на прогулке.18 янв 2022 08:06
Жену Дэвида Бекхэма назвали причиной его внешних изменений
За прошедшие 26 лет Дэвид Бекхэм изменился в лучшую сторону.18 янв 2022 08:04
Забота или унижение? Муж Виктории Бекхэм оставил ей записку с оскорблением
Дэвид потребовал, чтобы супруга вернулась домой довольная.14 янв 2022 08:07
Дэвид Бекхэм исполнил рождественскую песню в честь праздника
Виктория рассказала, что футболист обожает Рождество.27 дек 2021 13:01
Виктория Бекхэм показалась в необычном наряде: «Дэвид заставил меня носить это»
В связи с пандемией звезды часто бывают за городом.30 ноя 2021 13:37
Какая актриса снималась в клипе Ленинграда «Лабутены»?
Настоящее название песни звучит как «Экспонат», хотя у поклонников творчества группы прижилось именно «Лабутены».1 ноя 2021 09:47
«Что с ее лицом?»: фанаты недовольны новой внешностью Виктории Бекхэм
Поклонники попросили звезду больше не вкалывать филлеры в губы.13 окт 2021 15:17
«Мы так гордимся тобой»: Виктория Бекхэм показала фото с сыном в его 16-й день рождения
Поздравительной публикацией знаменитость поделилась в своем личном блоге.22 фев 2021 15:14
«Сама себе завидую»: Елена Подкаминская в необычном образе рассказала о проекте «Жена олигарха»
Актриса сыграет главную роль в лирической комедии.10 фев 2021 10:31
Сын Виктории и Дэвида Бекхэм снялся для глянца в женском топе
18-летний Ромео украсил обложку мужского Vogue.19 янв 2021 15:03
«Всегда нравилось удивлять Дэвида»: Виктория Бекхэм о секрете счастливого 22-летнего брака
Британский дизайнер поделилась секретами семейного счастья.13 янв 2021 15:15
«Не работайте с детьми и животными»: фотосессия, устроенная Викторией Бекхэм, не обрадовала ее сына Бруклина
«Телячьи нежности» уже не воодушевляют старшего наследника четы Бекхэм.21 дек 2020 14:20
«Врачи почистили ей печень»: Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за рыбной диеты
Вслед за Робби Уильямсом дизайнер и певица также призналась в пагубном влиянии морепродуктов на здоровье.21 дек 2020 11:13
«А потом присоединяется папа»: Дэвид Бекхэм испортил выступление сына
Семейный дуэт порадовал поклонников.1 дек 2020 11:54
«Уродливый и неуместный»: соседи Дэвида и Виктории Бекхэм недовольны намерением четы построить собственный остров
Соседи Бекхэмов намерены оспорить поговорку «Богато жить не запретишь».25 ноя 2020 15:59
«Сестра Виктории Бекхэм»: семейная фотография Глафиры Тархановой потрясла фанатов
Актриса показала совместный снимок с младшей сестрой, разница в возрасте с которой составляет 14 лет.29 сен 2020 16:38
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