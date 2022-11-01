Мужчина посадил печень из-за кукурузных хлопьев на завтрак

Врачи думали, что у него цирроз из-за лишнего веса, а оказалось, это отравление железом.

Кто не любит сухие завтраки? Огромный выбор видов и вкусов, легко готовить — конечно, это любимый завтрак у многих. Однако недавний случай с 51-летним мужчиной показал, что нужно следить за тем, сколько хлопьев вы едите каждый день.

Крис Кирк из Англии ел много сухих завтраков даже на обед, когда не мог втиснуть в себя полноценную еду. И в итоге дорого заплатил за свою любовь к хлопьям. Съедая около двух тарелок кукурузных хлопьев каждый день, Крис неосознанно получал передозировку железа, что начало сказываться на его здоровье.

Как он рассказал: «У меня начали сильно чесаться руки и ноги, я не мог спать, у меня был низкий уровень энергии, а поскольку я недавно бросил курить, то немного прибавил в весе. Сделал анализ крови. Результаты показали, что у меня проблемы с печенью».

В течение следующих шести месяцев его повреждение печени усугубилось. А так как у него был избыточный вес, казалось, что повреждение печени было вызвано его лишним весом. «Это расстраивает, но из-за того, что я был толстым, все думали, что у меня цирроз печени, вызванный ожирением, поэтому они не воспринимали меня всерьез и не расследовали мою проблему должным образом», — добавил Крис.

Хорошо ли это — суточная норма железа в хлопьях

Только позже, после проведения целенаправленных проверок, он обнаружил, что уровень ферритина у него был выше. Ферритин — это белок, который накапливает железо в ваших клетках. Анализ крови на ферритин может определить, получаете ли вы слишком много или слишком мало железа. Поскольку многие злаки содержат 100 процентов рекомендуемой суточной нормы железа, употребление слишком большого количества кукурузных хлопьев привело к тому, что печень Криса накапливала избыток железа. Это и отравляло его печеночные клетки.

Врачи посоветовали ему исключить железо из своего рациона. После отказа от кукурузных хлопьев и других продуктов, богатых железом, таких как шпинат, он больше не страдает от неприятных симптомов. Впервые за пять лет он чувствует себя здоровым и начал терять вес.

Известный индийский врач Сихаме Бенмира в комментарии Times of India отмечает, что отравление железом зависит от того, сколько железа человек употребляет в пищу, а также от других факторов, включая любые проблемы со здоровьем и прием лекарств.

Употребление обогащенных злаков может помочь предотвратить дефицит питательных веществ. Тем не менее важно проверять этикетки, так как многие из этих продуктов содержат большое количество сахара и рафинированных углеводов. Лучше всего выбирать злаки с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки.

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