Володя XXL прославился не только своими видео на платформе TikTok, но и скандальной речью против ЛГБТ-сообщества. Но никакие скандалы не помешали ему привлечь миллионную аудиторию к своим аккаунтам.

Биография и личная жизнь

Володя родился 1 марта 2001 года в городе Курске. Он стал старшим сыном, через несколько лет в семье Горяиновых родился еще один мальчик.

Володя очень дружен с братом и часто публикует фото и видео с ним в своих блогах.

Будущий блогер рос очень спортивным мальчиком, и в 5 лет родители отвели его в футбольную секцию. Горяинов делал успехи и вскоре его включили в молодежном составе команды «Авангард». Удивительно, но именно футбол стал пропуском Володи в мир блогинга.

Тик Ток

Однажды он вместе с ребятами из команды снял забавный ролик и выложили в TikTok. Юный футболист не знал, что видео станет доступно всем пользователям интернета. Ролик так понравился зрителям, что уже к утру попал в рекомендации, и Володя проснулся знаменитым. Новоявленному блогеру это понравилось, и Горяинов начал активно вести блог (https://www.tiktok.com/@volodya.xxl?lang=ru) в TikTok. Одновременно он стал чаще обновлять свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/volodya.xxl/). Веселые ролики, природное обаяние блогера сделали привлекали на его страницы все больше людей. Горяинов взял псевдоним Володя XXL, и вскоре этими буквами можно было отмечать размер его аудитории.

К концу июля 2020 года на его блог в Instagram были подписаны 986 тысяч человек, а на TikTok-аккаунт – 2,4 миллиона человек.

Володя познакомился с другими блогерами, начал снимать с ними совместные видео, что увеличивало число подписчиков. Вскоре им заинтересовались рекламодатели, и блог начал приносить стабильный доход.

Подобно другим молодым блогерам Горяинов решил заняться музыкой и записал несколько треков. Первый же, под названием «Пурпурный брабус», попал в топ «ВКонтакте», но многие поклонники раскритиковали песню за слишком простой текст и не слишком богатые вокальные данные Володи.

Володя xxl и Андрей Петров

Горяинов иногда делал ролики с ответами на вопросы поклонников. В одном из таких видео, выпущенном в начале 2020 года, он крайне негативно отозвался о людях с нетрадиционной ориентацией. Это вызвало волну критики и жалоб интернет-пользователей в его адрес, в связи с чем его аккаунты в TikTok и Instagram были заблокированы администрацией.

Володю пригласили в YouTube-шоу «Пушка», где интервью у него брал известный блогер и открытый гей Андрей Петров. Тиктокер заявил, что людям с нетрадиционной ориентацией лучше было бы не рождаться. Андрей провел интервью в спокойном ключе, но не смог добиться от Володи понимания, что его слова могли спровоцировать враждебность в адрес людей с нетрадиционной ориентацией. Петров во время шоу отметил, что наиболее ярыми противниками однополых отношений являются латентные гомосексуалисты, и спросил, не относится ли к ним Володя. Тиктокер решительно отрицал, что может принадлежать к меньшинствам.

Через несколько дней после этого случая администрация TikTok официально запретила правилами оскорбление различных меньшинств.

А в июле 2020 года Горяинов был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды по признаку отношения к социальной группе и приговорен к штрафу в 10 тысяч рублей.

Тиктокер часто снимает ролики вместе с блогерами-девушками, но ни с одной из них он не был замечен в более близких отношениях. Он практически не говорит о личной жизни. Вскоре после скандала Володя сфотографировался для обложки паблика «Твое ВПШ». Он позировал в присутствии блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка.

Володя xxl и Бузова

В начале мая Володя стал участником «Хайп Хауса», чтобы вместе с другими тиктокерами записывать интересные видео. В ним часто приезжали звездные гости, в том числе Егор Крид, Давид Манукян, Ольга Бузова. Первую встречу Володи и Ольги сняли на камеру, и было заметно, что молодой блогер очень волновался. Он растерялся, когда пришло время знакомиться, но все же смог назвать свое имя. Певица во время визита в дом тиктокеров сняла с каждым из них короткое видео для их аккаунтов.