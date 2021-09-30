Юлий Онешко

Юлия Онешко, известного интернет-пользователям как Юлик, сначала знали только по голосу, поскольку он озвучивал авторские мультфильмы. Но после того, как блогер начал снимать скетчи, подписчики узнали его в лицо, оценили актерский талант, и аудитория YouTube-канала заметно расширилась.

Биография

Юлий родился 11 июня 1993 года в городе Ульяновске, где и провел все детство. Мальчика водили на тхэквондо, он даже ездил на соревнования, но однажды получил сильный удар и бросил боевые искусства.

Он учился в обычной общеобразовательной школе и после девятого класса решил поступать в строительный колледж. В процессе учебы Юлий понял, что выбрал не ту специальность. Через пару лет он стал студентом Ульяновского университета, поступив на факультет гуманитарных наук и социальных технологий. По собственному признанию, будущая звезда не планировал учиться, просто не хотел идти в армию. В студенческие времена он вновь занялся спортом, записавшись на бокс. Юлия отчислили со второго курса за прогулы, и он устроился на работу в офис, но и там ему показалось скучно.

В то же время будущий блогер увлекся просмотром роликов на YouTube и решил, что и ему это под силу. Главным стимулом стал весьма популярный анимационный ролик, сделанный любителем. Онешко решил повторить успех незнакомого автора и весной 2012 года создал собственный мультфильм «Гопник, который не смог», который опубликовал на своем YouTube-канале TheCrudeToons. Ролик набрал десятки тысяч просмотров и стал отличной мотивацией для Юлия стать блогером.

В 2013 году Онешко открыл второй YouTube-канал под названием JuliusSpeak, где вместе анимации начал публиковать короткие юмористические зарисовки. Число подписчиков росло, но их активность стала падать, и блогер решил сменить контент.

Родители Онешко сначала скептически отнеслись к намерению сына заниматься блогингом. По постепенно им заинтересовались рекламодатели, каналы начали приносить доход, и родители сменили гнев на милость. Юлий не забывал про родных и часть денег отдавал родителям.

В 2015 году он перебрался в Москву, а позже в Санкт-Петербург и начал серьезно работать над популярностью своего блога. Юлий согласился поучаствовать в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1», где обсуждали появившиеся на популярной странице MDK шутки о смерти певицы Жанны Фриске. Так же блогер сходил на съемки программы «Hype Camp», который позже спародировал в своем блоге.

В следующие годы Онешко придумал и снял для своего блога видео для рубрик «Юлик в Паблике», «Ночной Дожор», «Юлик Кэмп», «Стыд в «Инстаграме», «Засмеялся – проиграл» и запустил комедийный веб-сериал «С кем я живу», в котором сам изобразил всех персонажей. В его шоу «Ассоциации» участвовали знаменитые блогеры Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Даня Кашин, Кузьма Гридин, Елена Шейдлина, Лиззка и другие. Суть программы была проста: гости рассказывали о своих ассоциациях на предложенные слова, но зрители с удовольствием смотрели, как общаются блогеры, а аудитория канала Юлика все быстрее росла.

На конец июля 2020 года у YouTube-канала JuliusSpeak (https://www.youtube.com/c/JuliusSpeak) было 3,86 миллиона подписчиков.

Личная жизнь

Юлий всегда был привлекательным молодым человеком и не страдал от нехватки женского внимания. При росте в 183 см его вес время от времени менялся, но блогер уверен, что сейчас он в хорошей форме и весит 92 кг.

Звезда Интернета не часто говорит о личной жизни, но не скрывает, что встречается с блогером Дарьей Каплан. Молодые люди познакомились на почве блогинга, начали общаться и вскоре поняли, что симпатичны друг другу. Они некоторое время встречались и решили жить вместе. Вскоре в сети заговорили о том, что Даша беременна, и оба блогера некоторое время держали интригу, но потом признались, что пока не планируют стать родителями.

Иногда поклонники спрашивают, не хочет ли Юлий немного похудеть, но он с улыбкой говорит, что Даша слишком вкусно готовит, чтобы можно было отказаться от еды и сесть на диету.

Юрий Хованский и Юлий Онешко

В столице Юлик познакомился с известным блогером Юрием Хованским. Они стали много времени проводить вместе, смотрели мультфильмы, телешоу и записывали на видео свои комментарии, которые с юмором или сарказмом давали во время просмотра. Одними из самых популярных были ролики, в которых блогеры смотрели видео на платформе TikTok. В кадре более агрессивная манера разговора Хованского уравновешивалась спокойным поведением Онешко, и ролики получались веселыми и интересными для разных зрителей.

В январе 2019-го канал Юлия Онешко на YouTube заблокировали из-за видео с жесткими пранками, но позже администрация видеохостинга отменила блокировку, и страницы вновь стали видны подписчикам.