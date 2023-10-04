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Ольга Тарантина

За четыре года работы в журналистике, меня сравнили с Квентином Тарантино больше тысячи раз.

Это не считая шуток про «отца режиссера и его шедевр». Пожалуйста, читайте фамилию правильно.

А лучше, читайте новости.

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