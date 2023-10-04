Ольга Тарантина

За четыре года работы в журналистике, меня сравнили с Квентином Тарантино больше тысячи раз.
Это не считая шуток про «отца режиссера и его шедевр». Пожалуйста, читайте фамилию правильно.
А лучше, читайте новости.
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно дома
Эксперт дала точную инструкцию.4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутся
Можно обойтись без инсектицидов.3 окт 2023 13:00
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистоты
Покупные аэрозоли не понадобятся.3 окт 2023 12:00
Запах в контейнерах уйдет за ночь: эксперт назвал эффективное средство
Оно безопасно для здоровья.3 окт 2023 10:30
Именно так нужно готовить дачный дом к зиме: весной будет меньше хлопот
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Вместо магазинной «химии»: хозяйки моют обувь дешевой смесью
С ней даже белые кроссовки будут сиять.3 окт 2023 08:30
Этот состав растворит даже засохшую штукатурку: чем отмыть радиаторы от цемента
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В остальных городах скоро резко похолодает.2 окт 2023 12:00
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Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условияхОбщество, 12 окт 2023 19:04
Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплоеОбщество, 12 окт 2023 16:24
Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тениОбщество, 12 окт 2023 16:04
Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносятОбщество, 4 окт 2023 09:30
Главные новости
Не обязательно отдавать тренч в химчистку: освежить верхнюю одежду можно домаОбщество, 4 окт 2023 08:15
Так моют полы опытные клинеры: тараканы в доме не заведутсяОбщество, 3 окт 2023 13:00
Меньше сахара и больше аромата: что добавляют в тыквенное варенье повараОбщество, 3 окт 2023 12:30
Хоста будет расти крупной и густой: с кустом нужно провести лишь одну процедуруОбщество, 3 окт 2023 12:15
Ни пылинки в книжных шкафах не будет: клинер раскрыла секрет поддержания чистотыОбщество, 3 окт 2023 12:00
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