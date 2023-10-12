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Сергей Галин

Журналистика стала моей спутницей ещё в школьные годы. В десятом классе попал в Школу юного журналиста, где познакомился с увлечёнными профессией людьми. 

В том же году попал на практику в программу «Ты не поверишь» на НТВ и понял, что журналистика - это то дело, в которое я хочу вкладывать время, силы и душу.

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