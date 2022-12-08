Алина Чагина

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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов

Общество, 12 окт 2023 20:04

Эту яблочную пастилу придумали больше ста лет назад: легко готовится в домашних условиях

Общество, 12 окт 2023 19:04

Умные хозяйки подают шашлык на стол лишь в этой посуде: мясо всегда теплое

Общество, 12 окт 2023 16:24

Такие цветы приживутся и в темной квартире: отлично растут даже в тени

Общество, 12 окт 2023 16:04

Умные хозяйки скупают зубную пасту про запас: в ванную даже не заносят

Общество, 4 окт 2023 09:30