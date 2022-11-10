Самый главный вопрос для тех, кто собирается покупать или продавать квартиру: совершать сделку сейчас — или ждать, когда еще подешевеет либо, наоборот, подорожает?

Спрос упал, цена «засохла»: что происходит с рынком жилья в Москве?

Лихорадка на жилищном рынке в Москве приутихла, но не все продавцы принимают новую реальность. Особенно в новостройках: там спрос просел на 45%, но цену владельцы готовы скостить максимум на 5%. Эксперт по недвижимости объяснил, почему так происходит.

10 ноя 2022 14:47