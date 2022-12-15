«Влюбили в себя весь мир»: Сергей Белоголовцев — об исходе ЧМ-2022 в Катаре

В Катаре завершается чемпионат мира по футболу. Осталось сыграть два матча — за третье место и финал. Телеведущий Сергей Белоголовцев рассказал, за кого будет болеть в субботу.

15 дек 2022 16:58