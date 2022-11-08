Общество

Американский продавец матрасов выиграл крупнейшую ставку на спорт в истории

71-летний болельщик известен огромными ставками, которые он делал на спортивные игры на протяжении многих лет, включая ставку в размере 3,35 миллиона долларов, сделанную в июне 2021 года на победу «Астрос» в прошлогодней Мировой серии.

Хозяин мебельного магазина в Хьюстоне вдвойне рад победе бейсбольной команды «Хьюстон Астрос» в Мировой серии. И не только потому, что он суперфан этой команды.
Джим Макингвейл по прозвищу Матрасный Мак сделал серию ставок на любимую команду, рассчитывая, что его клуб сможет выиграть Мировую серию. Изрядно опустошив свои закрома, Мак принес в букмекерскую контору аж 10 миллионов долларов.

А когда его команда выиграла титул, победив «Филадельфию Филлис», Макингвейл забрал домой 75 миллионов долларов. Это самая крупная выплата в истории ставок на спорт.

Опубликовав в соцсети (которая в России запрещена) фотографию с чемоданом, полным наличных, Макингвейл написал, что эту минувшую неделю он даже не может описать словами.

И вот она, выгода для клиентов

Когда Макингвейл сделал свои огромные ставки, он сказал CNN: если команда и правда выиграет титул, то клиенты, которые купили у него матрасы стоимостью 3000 долларов или больше, получат свои деньги обратно.

Сейчас он подтвердил: выигранные 75 миллионов долларов в основном будут выплачены покупателям в рамках продвижения сети мебельных магазинов. «„Астрос“ сделали всю работу, все, что я сделал, это поставил деньги», — сказал Макингвейл.

В родном городе Макингвейл хорошо известен своей благотворительной деятельностью: он превратил свои магазины в приюты для помощи людям, эвакуированных из зоны природных бедствий, таких как ураган «Харви».

«Я так горжусь тем, что являюсь частью этого города, и всегда буду отстаивать то, что правильно. Всегда буду делать все возможное, чтобы действовать быстро и на стороне людей», — добавил он.
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Источник фото: Jose Francisco Morales/unsplash.com Автор: Марина Сергеева
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