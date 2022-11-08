Большой этнографический диктант: 8 ноября — последний день!

Участие в акции уже приняли около 3,5 миллиона человек.

«Большой этнографический диктант» — это масштабная международная акция. В этом году он проходит с 3 по 8 ноября. Цель проекта — рассказать о различных народах, которые живут в России. Написав диктант, можно проверить свои знания о культуре народов нашей страны.

Как рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, задача состоит в том, чтобы живущие в нашей стране захотели по-настоящему изучать традиции своих предков и лучше понимать тех, кто живет рядом. «Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — отметил Баринов.

«Диктант» представляет собой не диктант в привычном нам смысле этого слова, а тест из 30 вопросов. На прохождение отводится 45 минут, набрать можно максимум 100 баллов.

Как написать Большой этнографический диктант

Технически все просто. Заходите на сайт miretno.ru. Жмете кнопку «Пройти диктант». Вводите контакты. Отвечаете на вопросы. Получаете сертификат участника.

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