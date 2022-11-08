Общество

Большой этнографический диктант: 8 ноября — последний день!

Участие в акции уже приняли около 3,5 миллиона человек.

«Большой этнографический диктант» — это масштабная международная акция. В этом году он проходит с 3 по 8 ноября. Цель проекта — рассказать о различных народах, которые живут в России. Написав диктант, можно проверить свои знания о культуре народов нашей страны.

Как рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, задача состоит в том, чтобы живущие в нашей стране захотели по-настоящему изучать традиции своих предков и лучше понимать тех, кто живет рядом. «Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — отметил Баринов.

«Диктант» представляет собой не диктант в привычном нам смысле этого слова, а тест из 30 вопросов. На прохождение отводится 45 минут, набрать можно максимум 100 баллов.

Как написать Большой этнографический диктант

Технически все просто. Заходите на сайт miretno.ru. Жмете кнопку «Пройти диктант». Вводите контакты. Отвечаете на вопросы. Получаете сертификат участника.
Поджигатель костромского клуба «Полигон» может получить до пяти лет — адвокат«Это моя зарплата за три года»: звезда «Папиных дочек» стала учителем за миллионСкучал по Шатунову и мечтал победить Разина: как умер основатель «Ласкового мая»

Источник фото: Christin Hume/unsplash.com Автор: Марина Сергеева
Последнее
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Кино, 16 ноя 2022 13:11
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Общество, 16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Общество, 16 ноя 2022 12:25
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории