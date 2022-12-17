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Чемпион КВН Писаренко готовит семье новогодний сюрприз: «Выбираю помощнее»

Юморист нашел способ активно привлечь к празднику всю семью и друзей.

Самая главная новогодняя традиция в семье – это подготовка концерта, рассказал капитан экс-команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко в интервью «Утро-Новости».

Дети обязательно готовят номера. И не только дети. Мы справляем всей большой семьей: и сестра моя родная, и родственники жены, и бабушка. Собирается очень большой коллектив. А друзья, которые хотят с нами праздновать новый год, тоже должны приготовить номер. И мы, так сказать, конъюнктурные песни друг про друга пишем, на гитаре исполняем, подкалывая друг друга. И телевизионный контент присутствует: компании есть дети, которые уже умеют делать мультфильмы у себя на айпадах,

– рассказывает юморист.

Сергей Писаренко
Сергей Писаренко
Обязательно – салют. Я выбираю помощнее, чтобы он бабахал ночью как следует. И после Нового года все вместе обязательно должны куда-то съездить. В горы покататься на лыжах, или еще куда-то, обязательно вместе с детьми. Это единственный момент, когда мы можем все пообщаться.

И, что самое важное, семья заказывает Деда Мороза именно на праздничный вечер, прямо перед Новым годом. Он водит хороводы и обязательно вручает всем подарки, которые достает из своего мешка. Еще одна традиция – когда утром дети просыпаются 1 января, они под елкой находят еще подарки. То есть праздник – это непременно несколько этапов подарков, говорит Писаренко.
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Источник фото: Artem Topchiy/wikimedia Автор: Марина Сергеева
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