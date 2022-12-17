Юморист нашел способ активно привлечь к празднику всю семью и друзей.
Самая главная новогодняя традиция в семье – это подготовка концерта, рассказал капитан экс-команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко в интервью «Утро-Новости».
Дети обязательно готовят номера. И не только дети. Мы справляем всей большой семьей: и сестра моя родная, и родственники жены, и бабушка. Собирается очень большой коллектив. А друзья, которые хотят с нами праздновать новый год, тоже должны приготовить номер. И мы, так сказать, конъюнктурные песни друг про друга пишем, на гитаре исполняем, подкалывая друг друга. И телевизионный контент присутствует: компании есть дети, которые уже умеют делать мультфильмы у себя на айпадах,
– рассказывает юморист.
И, что самое важное, семья заказывает Деда Мороза именно на праздничный вечер, прямо перед Новым годом. Он водит хороводы и обязательно вручает всем подарки, которые достает из своего мешка. Еще одна традиция – когда утром дети просыпаются 1 января, они под елкой находят еще подарки. То есть праздник – это непременно несколько этапов подарков, говорит Писаренко.
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