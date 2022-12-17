Самая главная новогодняя традиция в семье – это подготовка концерта, рассказал капитан экс-команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко в интервью «Утро-Новости».

Дети обязательно готовят номера. И не только дети. Мы справляем всей большой семьей: и сестра моя родная, и родственники жены, и бабушка. Собирается очень большой коллектив. А друзья, которые хотят с нами праздновать новый год, тоже должны приготовить номер. И мы, так сказать, конъюнктурные песни друг про друга пишем, на гитаре исполняем, подкалывая друг друга. И телевизионный контент присутствует: компании есть дети, которые уже умеют делать мультфильмы у себя на айпадах,