Путешествия

Дискриминация или здравый смысл: почему авиакомпании берут доплату с полных пассажиров

Может ли стоимость авиабилета зависеть от веса?

Некоторые авиакомпании предъявляют особые требования к весу пассажиров. И это вовсе не вопрос пренебрежительного отношения. Дело в том, что весовая нагрузка влияет на расход топлива. Также чем меньше составляет общий вес пассажиров и багажа, тем больше коммерческого груза можно будет загрузить на судно. Поэтому дополнительные требования перевозчиков обусловлены лишь выгодой и безопасностью. Более подробно о существующих нормах рассказал портал «Вестник АТОР».

Какие нормативы

Для расчета нагрузки большинство авиакомпаний используют коэффициенты Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), согласно которым средний вес мужчины и его ручной клади составляет 88 кг, женщины — 70 кг, а ребенка до 12 лет — 35 кг.

В то же время перевозчики могут устанавливать и свои нормы. Например, в белорусской «Белавиа» стандарты веса отличаются в зависимости от типа рейсов: на регулярных — 84 кг на человека, а на чартерных — 76.

Фото: Barbara Boensch/Globallookpress

Что предпринимают авиакомпании

Некоторые перевозчики, например Finnair, Qantas и Air New Zealand, могут взвесить пассажира вместе с ручной кладью. Точная информация о весе на борту помогает им оптимизировать загрузку самолета.

Американская Southwest Airlines и французская Air France требуют от людей с избыточным весом приобретать сразу два места.

А в авиакомпании Samoa Air стоимость билета пассажира зависит от его веса.

По данным BBC, глава Samoa Air Крис Лэнгтон попытался объяснить политику компании справедливыми расчетами. Он посчитал нечестным тот факт, что человек весом 68 кг должен оплатить 22-килограммовый багаж, в то время как пассажир весом 136 кг с ручной кладью не платит никаких дополнительных сборов.

Эксперты отреагировали на это по-разному: кто-то называет такие меры дискриминирующими, а кто-то считает их оправданными, поскольку они помогут обеспечить безопасность полета.

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Источник фото: AIC/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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