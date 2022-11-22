Дискриминация или здравый смысл: почему авиакомпании берут доплату с полных пассажиров
Может ли стоимость авиабилета зависеть от веса?
Некоторые авиакомпании предъявляют особые требования к весу пассажиров. И это вовсе не вопрос пренебрежительного отношения. Дело в том, что весовая нагрузка влияет на расход топлива. Также чем меньше составляет общий вес пассажиров и багажа, тем больше коммерческого груза можно будет загрузить на судно. Поэтому дополнительные требования перевозчиков обусловлены лишь выгодой и безопасностью. Более подробно о существующих нормах рассказал портал «Вестник АТОР».
Какие нормативы
Для расчета нагрузки большинство авиакомпаний используют коэффициенты Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), согласно которым средний вес мужчины и его ручной клади составляет 88 кг, женщины — 70 кг, а ребенка до 12 лет — 35 кг.
В то же время перевозчики могут устанавливать и свои нормы. Например, в белорусской «Белавиа» стандарты веса отличаются в зависимости от типа рейсов: на регулярных — 84 кг на человека, а на чартерных — 76.
Источник фото: AIC/GloballookpressАвтор: Дарья БегишеваОпубликовано: 22 ноября 2022 07:09