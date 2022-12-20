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Эти ветчину лучше обходить стороной: сразу пять марок угодило в черный список

Съедобным оказался только один продукт.

Результаты исследования ветчины показали, что из шести известных марок к употреблению пригодна только одна. Остальные попали в черный список.

Ветчина для завтрака «Окраина». Безопасна, соответствует заявленному на этикетке ГОСТ, не содержит консервантов — бензойной и сорбиновой кислот. Недостатки: сама ветчина суховата, пищевая ценность на этикетке указана недостоверно (она меньше заявленной). В составе есть фосфаты, которые, однако, указаны в маркировке.

Черный список

Ветчина для завтрака «Рублевский». Эксперты обнаружили в продукте ингредиенты, которых нет на этикетке. В частности, загуститель каррагинан, пшеничную клетчатку, камедь рожкового дерева. Диаметр ветчины меньше, чем минимально разрешено стандартом (70 мм против 80 мм). У продукта выражен вяжущий и сладковатый привкус.

Ветчина для завтрака «Мясной дом Бородина». В составе нашли компоненты, которых нет на этикетке (каррагинан и растительный углеродный компонент). Эти вещества ГОСТ не предусматривает. Кроме того, на маркировке указан ГОСТ, которому ветчина не соответствует в части вкусовых качеств — у нее вяжущий привкус.

Ветчина для завтрака «Велком». На этикетке не указаны консерванты сорбиновой и бензойной кислот, которые эксперты обнаружили в составе. Белка на 15% меньше, чем указано.

Ветчина для завтрака «Чернышихинские колбасы». Мезофильной микрофлоры выявлено почти втрое больше, чем допустимо, к тому же обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Продукт не соответствует стандарту также и по содержанию жира, и по вкусу (у него сладковатый привкус).

Ветчина для завтрака «Мяснов/Черкизово». Продукт не соответствует ГОСТ по вкусу и запаху, у него вяжущий привкус и не выражен запах пряностей. Росконтроль обнаружил в этой ветчине крахмал и достаточное большое для мясного продукта количество пшеничной клетчатки.
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Источник фото: Gabriella Clare Marino/unsplash.com Автор: Марина Сергеева
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