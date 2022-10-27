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Илон Маск погулял по офису Твиттера в обнимку с рукомойником 

А после этой прогулки сменил статус своего аккаунта.

Самый богатый человек мира Илон Маск побывал в штаб-квартире Твиттер и заснял свой визит на видео.

А зачем ему раковина?

В штаб-квартиру известный своими перформансами Маск зашел, держа в руках фаянсовую раковину. Тут игра слов. Раковина по-английски — sink, это же слово означает «поглотитель» и «погрузиться во что-то». Под постом с раковиной Маск написал: «Let that sink in», тем самым визуально подтвердил свое намерение «поглотить» популярную соцсеть.

Говорят, Маск хочет уволить почти весь персонал Твиттера

Свое посещение офиса Твиттера Илон Маск объяснил необходимостью встретиться с людьми, которые там работают. Это случилось после того, как стало известно о его намерении завершить нашумевшую сделку по покупке соцсети уже в ближайшее время.

По информации ряда источников, Маск собрался сократить три четверти работников Твиттера. Сейчас, однако, он сказал, что виделся «со множеством классных людей», но кто из этих классных людей останется в компании, а кто нет, еще неизвестно. Как говорят источники внутри компании, больше всего боятся иностранцы, которые служат в Твиттере по рабочим визам. Детали будут известны в пятницу, 28 октября.

Теперь Илон Маск поставил себе новый статус. В описании его аккаунта он назвал себя Chief Twit, или «Шеф Твита».

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Источник фото: Соцсети Илона Маска Автор: Марина Сергеева
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