И почему их никто не ищет?

Можно ли испариться и начать все с чистого листа? В Японии — да. Людей, которые внезапно решают исчезнуть называют дзёхацу («испарившиеся»). Считается, что в стране ежегодно становятся дзёхацу порядка 100 тысяч человек. Как и почему это происходит, рассказал портал iXBT.com.

Почему люди на это решаются

В Японии очень важен социальный рейтинг. У «хорошего» японца должна быть семья, приличная работа и заработок. Если же что-то идет не так, некоторые предпочитают просто испариться и строить свою жизнь заново.