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Исчезнувшие: как в Японии каждый год бесследно пропадают тысячи людей

И почему их никто не ищет?

Можно ли испариться и начать все с чистого листа? В Японии — да. Людей, которые внезапно решают исчезнуть называют дзёхацу («испарившиеся»). Считается, что в стране ежегодно становятся дзёхацу порядка 100 тысяч человек. Как и почему это происходит, рассказал портал iXBT.com.

Почему люди на это решаются

В Японии очень важен социальный рейтинг. У «хорошего» японца должна быть семья, приличная работа и заработок. Если же что-то идет не так, некоторые предпочитают просто испариться и строить свою жизнь заново.

Фото: Zhang Xiaoyu/Globallookpress

Как появился этот феномен

Впервые термин «дзёхацу» появился в 1960-х. Тогда этим словом называли тех, кто исчезал, чтобы не разводиться официально. А уже позже это явление начали связывать с финансовой сферой. Бум дзёхацу происходил в периоды кризисов, в 1989 и 2008 годах.

Почему их не ищут

Исчезнуть в Японии — вполне законно. Родственники будут молчать или говорить, что японец просто переехал — признаться, что в твоей семье кто-то решил стать дзёхацу, стыдно. Полиция также не станет заниматься поисками, если нет подозрений, что человек пропал не по своей воле.

Найти дзёхацу или хотя бы связаться с ним помогают только частные детективы или некоммерческие организации.

Фото: Yoshio Tsunoda/Globallookpress

Как удается такое провернуть

Паспорт в Японии имеет лишь 24% населения. В основном его используют для поездок за рубеж, тогда как дзёхацу, как правило, не выезжают из страны, выбирая крупные города, в которых легко затеряться. Кроме того, отслеживание транзакций по банковским картам считается незаконным, а администрации регионов не связаны между собой, поэтому о новой регистрации узнают только местные власти.

Организовать исчезновение предлагают даже некоторые фирмы. Так, компания Yonige-Ya помогает исчезнуть 100–150 японцам ежегодно. Стоимость такой услуги стартует от $450.

Фото: Sun Jialin/Globallookpress

Некоторые дзёхацу возвращаются к прежней жизни спустя недели или месяцы отсутствия, однако такой расклад — скорее исключение.

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Источник фото: Damon Coulter/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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