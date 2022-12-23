Общество

К скорому разводу: пять вещей, которые нельзя дарить мужу

И пять, которые дарить можно и нужно.

Чем ближе Новый год, тем чаще мы спохватываемся: пора покупать подарки. Что касается женщин, тут выбор большой, но что подарить мужчине?

Вот от чего мужчина может глубоко разочароваться в ваших попытках его понять

Милый сувенирчик с символом года. Для девушки это украшение одежды или интерьера, а для мужчины — хлам, зачастую еще и позорный. Ну какой брелок в виде кролика?

Косметика для ухода. Ладно еще гель для душа, хотя подарки в виде предметов гигиены — вообще сомнительная вещь: она намекает, что человеку неплохо бы почаще мыться. Но наши русские мужики устроены так, что уходовая косметика для них — атрибут чего-то нетрадиционного. И крем для век их может сильно задеть.

Новогодняя одежда. Свитерочки с оленями, носочки со снежинками — прелесть. Но только для любителей маскарадов. Суровые мужики эту милоту носить не будут, еще и неправильно поймут.

Дорогие вещи, которые не стоят своих денег. Например, носки от-кутюр за 25 тысяч. Или люксовая авторучка, особенно если человек не пишет. Это такие же ненужные и непонятные вещи, как сувениры с символом года.

Инструменты. Отличная и полезная вещь. Проблема в том, что угадать с инструментом очень сложно. Вы можете не пожалеть денег на классный набор отверток, а окажется, что эти отвертки разработаны специально для работы с электричеством и вашему мужчине не пригодятся. К тому же у «рукастого» мужчины нужные инструменты уже есть, а «нерукастый» не оценит.

Так чем же порадовать своего мужчину

Спа-салон или сауна для вас двоих. Абонемент, который и поправит здоровье, и укрепит отношения. Идти обязательно вместе.

Нужная вещь для дома. Хитрый способ убить сразу нескольких зайцев: спросить (и учесть!) его мнение о хозяйстве, обустроить быт и вручить подарок.

Заряд адреналина. Абонемент на матчи любимой команды, прыжок с парашютом, поход, верховая езда. Дать ему возможность посетить такие мероприятия — значит, подарить ему настоящий эмоциональный заряд.

Вещь для хобби. Вы знаете, чем он увлекается: подарите ему то, что для его хобби будет в самую точку. Чтобы действительно угадать с подарком, нужно осторожно выяснить, чего именно ему хочется. К примеру, не просто наушники, а их марку и конкретную модель.

Ювелирное изделие. Это может быть заколка для галстука или любой другой аксессуар. Современные производители позволяют выбрать подарок на любой бюджет: та же заколка для галстука может быть как статусной вещью, так и стильным, практичным, но экономичным аксессуаром.

По материалам Marie Claire, Федора Сумкина.
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Источник фото: Artem Kniaz/unsplash.com Автор: Марина Сергеева
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