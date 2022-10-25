Эти специализированные программы утилизации принимают старые телефоны на переработку.

Раз в несколько лет в каждом доме становится на один телефон больше. А вместе с ним прибавляется число ненужных аккумуляторов и прочих девайсов. По оценкам специалистов, на планете накопилось около 50 млн тонн подобного мусора. Однако прекратить отношения со старым смартфоном можно экологично. Рассказываем, как это сделать.

Почему телефон нельзя выкидывать?

Телефоны безобидны, пока мы их используем. Но все меняется, когда девайс попадает в мусор или на улицу. Дело в том, что в производстве подобной техники используются вредные вещества, которые трудно разлагаются.

Например, как правило, корпус телефона сделан из пластика или сплавов различных металлов. Разложение обоих этих материалов потребует столетий. А если попытаться сжечь их, то они выделяет токсичные соединения.

То же самое справедливо про стекло и внутренние части телефона. Однако наиболее опасная деталь — аккумулятор. В его состав входит литий, хром, кобальт, ртуть, свинец, а также соединения из кадмия и никеля.

Весь этот «букет» делает аккумуляторы смартфонов умеренно опасным отходом. К этому классу отходов также относятся дизель, ацетон и средства для очистки нефтяных труб.

Как утилизировать смартфон экологично?

Обычные программы утилизации не жалуют смартфоны из-за сложности переработки аккумулятора. Поэтому стоит обратиться в специализированные программы, а именно к производителям техники и мобильным операторам.

Подобные программы предлагают «Эльдорадо», DNS и Tele2. Последняя утилизация называется «Переплавка». Старый смартфон можно отнести в любой салон оператора поблизости.

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