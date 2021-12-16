Лариса Гузеева прокомментировала тревожные изменения после ковида

Роза Сябитова обратила внимание на изменения в Гузеевой.

Лариса Гузеева недавно вернулась к съемкам телепрограммы Первого канала «Давай поженимся» после того, как перенесла заболевание ковидом. Артистка и телеведущая боролась с коронавирусом в течение месяца и назвала тот период «кошмаром».

Дело в том, что Гузеева даже после выписки чувствовала себя не очень хорошо. Пользователи сети отметили, что болезнь отразилась на внешности телеведущей: Лариса поправилась и отекла.

В одном из последних выпусков «Давай поженимся» соведущая Ларисы Гузеевой Роза Сябитова удивилась тому, как вдруг изменился голос заслуженной артистки.

«Что у тебя с голосом?» — спросила Сябитова у Гузеевой, на что та ответила: «Представляете, у меня после ковида такая вот ерунда: то одно, то другое».

Лариса пояснила, что у нее болит горло. Также телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте сторис, где сказала, что у нее «пропал голос».