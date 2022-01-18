Звезды Телеведущая Роза Сябитова показала себя в молодости Первая сваха России дала совет молодому поколению. 18 янв 2022 16:22

Звезды Волочкову назвали идеальной женщиной для нового возлюбленного: «Любит выпить и попариться» Балерина променяла Владимира на банщика Сергея. 7 янв 2022 12:00

Звезды Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за два миллиона Певец назвал ведущую достойной женщиной. 6 янв 2022 09:49

Общество Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!» Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души. 3 янв 2022 18:00

Звезды Лариса Гузеева пообещала Розе Сябитовой найти жениха до Нового года Роза Сябитова удивила зрителей тверком на сцене. 23 дек 2021 13:20

Звезды Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит» В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале. 18 дек 2021 15:00

Звезды «Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину Лариса не считает Курбана альфонсом. 16 дек 2021 14:54

Звезды Лариса Гузеева прокомментировала тревожные изменения после ковида Роза Сябитова обратила внимание на изменения в Гузеевой. 16 дек 2021 10:41

Звезды Бывшего мужа Бородиной заставили признаться в измене на шоу «Давай поженимся!» Курбан Омаров выбрал новую пассию по имени Ксения. 15 дек 2021 15:11

Звезды Психолог изобличила психологическую травму Розы Сябитовой: «Понятно, почему не замужем» Телевизионная сваха дала рецепт счастливой жизни. 14 дек 2021 12:31

Звезды Психолог уличила Розу Сябитову во лжи: «Слова расходятся с делом» Первая сваха страны рассказала, как хороши жены-татарки. 8 дек 2021 16:19

Звезды «Сердце страдает»: Роза Сябитова не может отпустить возлюбленного Сябитовой не удается выстроить гармоничные отношения с мужчинами. 10 ноя 2021 08:23

Звезды «Звездеть – не мешки ворочать»: как Сябитова стала врагом номер один для Ярушина Сябитова и Ярушин прокомментировали конфликт на шоу «Звезды в Африке». 9 ноя 2021 11:32

Звезды «Чем раньше – тем лучше»: Сябитова взбесила поклонников рассуждением о рождении детей Розу обвинили в эйджизме. 2 ноя 2021 10:20

Звезды «Это страшно»: Роза Сябитова рассказал о состоянии Гузеевой Сябитова общается с Гузеевой только на работе. 25 окт 2021 09:06

Звезды «Либо думай, либо делай»: Роза Сябитова сравнила себя с Бузовой Сябитова поразмышляла над тем, почему молодые артисты не думают. 13 окт 2021 14:07

Звезды «Голодное детство и постоянная борьба»: Сябитова рассказала, что помогает ей вернуть вкус жизни Роза Сябитова призналась, почему не может без экстрима. 8 окт 2021 15:29

Звезды «Работа важна, но жена важнее»: Сябитова назвала четыре правила счастливой семьи Ведущая «Давай поженимся!» продолжает делиться житейской мудростью. 13 авг 2021 13:40

Звезды «Постоянно хватался за расческу»: Моргенштерн вызвал опасения у Сябитовой После съемок с рэпером известная телесваха опасается за его психическое здоровье. 21 мар 2021 10:27