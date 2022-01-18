Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова показала себя в молодости
Первая сваха России дала совет молодому поколению.18 янв 2022 16:22
Волочкову назвали идеальной женщиной для нового возлюбленного: «Любит выпить и попариться»
Балерина променяла Владимира на банщика Сергея.7 янв 2022 12:00
Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за два миллиона
Певец назвал ведущую достойной женщиной.6 янв 2022 09:49
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.3 янв 2022 18:00
Лариса Гузеева пообещала Розе Сябитовой найти жениха до Нового года
Роза Сябитова удивила зрителей тверком на сцене.23 дек 2021 13:20
Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит»
В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале.18 дек 2021 15:00
«Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину
Лариса не считает Курбана альфонсом.16 дек 2021 14:54
Лариса Гузеева прокомментировала тревожные изменения после ковида
Роза Сябитова обратила внимание на изменения в Гузеевой.16 дек 2021 10:41
Бывшего мужа Бородиной заставили признаться в измене на шоу «Давай поженимся!»
Курбан Омаров выбрал новую пассию по имени Ксения.15 дек 2021 15:11
Психолог изобличила психологическую травму Розы Сябитовой: «Понятно, почему не замужем»
Телевизионная сваха дала рецепт счастливой жизни.14 дек 2021 12:31
Психолог уличила Розу Сябитову во лжи: «Слова расходятся с делом»
Первая сваха страны рассказала, как хороши жены-татарки.8 дек 2021 16:19
«Сердце страдает»: Роза Сябитова не может отпустить возлюбленного
Сябитовой не удается выстроить гармоничные отношения с мужчинами.10 ноя 2021 08:23
«Звездеть – не мешки ворочать»: как Сябитова стала врагом номер один для Ярушина
Сябитова и Ярушин прокомментировали конфликт на шоу «Звезды в Африке».9 ноя 2021 11:32
«Чем раньше – тем лучше»: Сябитова взбесила поклонников рассуждением о рождении детей
Розу обвинили в эйджизме.2 ноя 2021 10:20
«Это страшно»: Роза Сябитова рассказал о состоянии Гузеевой
Сябитова общается с Гузеевой только на работе.25 окт 2021 09:06
«Либо думай, либо делай»: Роза Сябитова сравнила себя с Бузовой
Сябитова поразмышляла над тем, почему молодые артисты не думают.13 окт 2021 14:07
«Голодное детство и постоянная борьба»: Сябитова рассказала, что помогает ей вернуть вкус жизни
Роза Сябитова призналась, почему не может без экстрима.8 окт 2021 15:29
«Работа важна, но жена важнее»: Сябитова назвала четыре правила счастливой семьи
Ведущая «Давай поженимся!» продолжает делиться житейской мудростью.13 авг 2021 13:40
«Постоянно хватался за расческу»: Моргенштерн вызвал опасения у Сябитовой
После съемок с рэпером известная телесваха опасается за его психическое здоровье.21 мар 2021 10:27
Стало известно, сколько денег получает звездный астролог Василиса Володина
У знаменитости поистине астрономические расценки на услуги.16 мар 2021 14:20
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