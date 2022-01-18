Все новости Роза Сябитова

Роза Сябитова

Звезды
Телеведущая Роза Сябитова показала себя в молодости
Первая сваха России дала совет молодому поколению.
Звезды
Волочкову назвали идеальной женщиной для нового возлюбленного: «Любит выпить и попариться»
Балерина променяла Владимира на банщика Сергея.
Звезды
Певец Авраам Руссо подарил телеведущей Ларисе Гузеевой часы за два миллиона
Певец назвал ведущую достойной женщиной.
Общество
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.
Звезды
Лариса Гузеева пообещала Розе Сябитовой найти жениха до Нового года
Роза Сябитова удивила зрителей тверком на сцене.
Звезды
Внешний вид экс-супруга Бородиной заставил россиян переживать: «Неважно выглядит»
В сети обсуждают появление Курбана Омарова на Первом канале.
Звезды
«Закусила удила и мстит после развода»: Гузеева публично растоптала Бородину
Лариса не считает Курбана альфонсом.
Звезды
Лариса Гузеева прокомментировала тревожные изменения после ковида
Роза Сябитова обратила внимание на изменения в Гузеевой.
Звезды
Бывшего мужа Бородиной заставили признаться в измене на шоу «Давай поженимся!»
Курбан Омаров выбрал новую пассию по имени Ксения.
Звезды
Психолог изобличила психологическую травму Розы Сябитовой: «Понятно, почему не замужем»
Телевизионная сваха дала рецепт счастливой жизни.
Звезды
Психолог уличила Розу Сябитову во лжи: «Слова расходятся с делом»
Первая сваха страны рассказала, как хороши жены-татарки.
Звезды
«Сердце страдает»: Роза Сябитова не может отпустить возлюбленного
Сябитовой не удается выстроить гармоничные отношения с мужчинами.
Звезды
«Звездеть – не мешки ворочать»: как Сябитова стала врагом номер один для Ярушина
Сябитова и Ярушин прокомментировали конфликт на шоу «Звезды в Африке».
Звезды
«Чем раньше – тем лучше»: Сябитова взбесила поклонников рассуждением о рождении детей
Розу обвинили в эйджизме.
Звезды
«Это страшно»: Роза Сябитова рассказал о состоянии Гузеевой
Сябитова общается с Гузеевой только на работе.
Звезды
«Либо думай, либо делай»: Роза Сябитова сравнила себя с Бузовой
Сябитова поразмышляла над тем, почему молодые артисты не думают.
Звезды
«Голодное детство и постоянная борьба»: Сябитова рассказала, что помогает ей вернуть вкус жизни
Роза Сябитова призналась, почему не может без экстрима.
Звезды
«Работа важна, но жена важнее»: Сябитова назвала четыре правила счастливой семьи
Ведущая «Давай поженимся!» продолжает делиться житейской мудростью.
Звезды
«Постоянно хватался за расческу»: Моргенштерн вызвал опасения у Сябитовой
После съемок с рэпером известная телесваха опасается за его психическое здоровье.
Звезды
Стало известно, сколько денег получает звездный астролог Василиса Володина
У знаменитости поистине астрономические расценки на услуги.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории