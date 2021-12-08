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Психолог уличила Розу Сябитову во лжи: «Слова расходятся с делом»

Первая сваха страны рассказала, как хороши жены-татарки.

Недавно в своем инстаграм-аккаунте Роза Сябитова опубликовала рекламный пост, в котором заявила, что «нет лучшей жены, чем татарка». Эту мысль соведущая Ларисы Гузеевой подкрепила высказываниями о своей дочери.

Так, Сябитова ярко описала положительные качества дочки Ксении, которые, по мнению свахи, достались ей с татарской кровью. Роза считает, что женщина, будучи хорошей женой, должна основную часть времени проводить на кухне:

«Поэтому я так постаралась, чтобы место, где моя любимая доченька будет проводить больше всего времени, было красивым».

Сябитова опубликовала в посте ссылку на компанию по изготовлению кухонь.

В интервью с «Утро-Новости» эксперт, психолог Полина Токарева дала свой комментарий по данной теме:

Полина Токарева
Полина Токарева

«Сама Сябитова занимается бизнесом, является ведущей программы и активно ведет свой блог в Инстаграме, поэтому здесь слова расходятся с делом. Она не похожа на женщину, которая просто сидит дома.

Это больше похоже на рекламу. Роза — успешная женщина и вряд ли желает дочери быть домохозяйкой, потому что понимает, как устроен этот мир. Ее образ свахи хорош для шоу-бизнеса, где очень важна реклама».

Источник фото: Legion-Media Автор: Екатерина Малаховская
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